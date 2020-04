DEBAT: Kan ikke se lys på enden af tunellen!

Har været indlagt på Herlev Hospital den 19 – 23. januar 2020, hvor jeg blev behandlet for Urinsygdomme. Her fik jeg påført et kateter, den helt store synder, for urinvejrsinfektion, smerter og kraftig blødning i urinvejene...

Blev fra Herlev Hospital overført til privathospitalet Capio CFR Kgs. Lyngby/ Hellerup den 13. februar 2020, 16. marts 2020 og 31. marts 2020.

Efter en kikkertundersøgelse blev jeg straks indstillet til en operation, men da Staten har fjernet alle respiratorerne på hospitalet og herefter sender et antal til Italien som coronahjælp, kan det gå flere måneder/år, før jeg kan blive opereret?

Det betyder at jeg, trods stærke smertepille i store dele af døgnet, og det er et helvede, så jeg kan ikke forstå at jeg ikke kan blive opereret, fordi der er corona-krise. Men for regeringen er det åbenbart kun corona, hjerte, kræft og andre livstruende patienter der kan blive behandlet af sundhedstjenesten.

At skulle leve med smerter hver eneste dag er en dybt frustrerende situation, da privathospitalet ikke kan opererer, fordi regeringen har bestemt at jeg ikke har en livstruende sygdom, og der ikke kan gøres noget at gøre ved, så derfor kan jeg ikke se lys på enden af tunelen, men jeg har haft 78 gode år.