DEBAT: Kære borgmester John Schmidt Andersen

Byrådet er forpligtet til at offentliggøre sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside jf. retssikkerhedslovens § 3 a, hvilket byrådet også efterlever.

Hvad skal borgerne gøre for at få din opmærksomhed i forbindelse med klagesager, som vedrører mangelfuld og langsommelig sagsbehandling?

Men hvordan skal borgerne forholde sig, når byrådets fastsatte sagsbehandlingstiderne ikke bliver overholdt – og borgerne derudover ikke får besked om, hvornår de kan forvente, at der vil foreligge en afgørelse i sagen med henvisning til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2?

Som den øverste ansvarlige daglige leder af administrationen, er du den første klageinstans, hvis sagsbehandlingsfristerne ikke overholdes. Jeg har naturligvis forståelse for, at du ønsker at konferere problematikken med forvaltningen.

Men når der tydeligvis ikke sker fremdrift i en sag, som i følge byrådets fastsatte frist burde have været færdigbehandlet på 3 måneder – og der stadigvæk ikke foreligger en afgørelse efter 23 måneder, forstår jeg ikke, at du ikke tager affære med henblik på at sikre, at sagen færdigbehandles så hurtigt som overhovedet muligt.

Den utrolig langsommelige sagsbehandlingspraksis handler som oftest ikke om, at forvaltningen mangler dokumentation for at kunne færdigbehandle sagen.

Kommunens borgere har naturligvis mulighed for at klage til Ankestyrelsens Tilsyn og Ombudsmanden over Frederikssund Kommunes mangelfulde praksis på området, herunder den manglende overholdelse af byrådets fastsatte sagsbehandlingstider.

Men burde kommunens borgere ikke kunne forvente, at sagsbehandlingstiderne bliver overholdt – og såfremt dette ikke er muligt, at borgerne får besked på, hvornår de i så fald kan forvente, at der vil foreligge en afgørelse?

Mener du, at det er i orden, at Frederikssund Kommunen kompromitterer borgernes retssikkerhed i forbindelse med byrådets fastsatte sagsbehandlingstider?

Hvordan får vi dig i tale, således at du tager borgernes klager alvorligt?

Du er forhåbentlig enig med mig i, at loven skal overholdes.