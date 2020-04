DEBAT: Ikke for meget på én gang

Dansk Folkeparti er nok mere skeptisk end de andre partier i byrådet hvad angår almene boliger i Vinge. Det har vi været hele vejen og det bliver vi ved med indtil vi kan se at det virkelige behov er der.

Vi mener det er ekstremt vigtigt at følge den venteliste der skal være for at understøtte interessen for at bo i Vinge. Vi mener ikke der skal bygges meget på en og samme gang da vi frygter de almene boliger kan ende op som socialt boligbyggeri a la et nyt “ Heimdalsvej”, hvis ikke der er interesse for at flytte til Vinge.

For os skal hele bygningssammensætningen fra nord til syd, fra øst til vest hænge sammen med den vision vi oprindeligt havde for Vinge. Og vi frygter at vi ved at lægge for hårdt ud kan ende helt modsat.

Ved at være skeptiske og afventende som Dansk Folkeparti, kan vi altid, når vi oplever ventelisternes interesse for boligerne, tage næste step og udvide det almene byggeri, gerne i forskellige boligstørrelser og henvendt til forskellige aldersgrupper.

Derfor stemte Dansk Folkeparti nej til at gå i gang med scenarie 4 på byrådsmødet.