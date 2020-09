DEBAT: I Venstre værner vi om foreningslivet

Vi skal kigge på nogle besparelser på driften, og det på trods af, at vi har styr på økonomien og en likviditet på 200 millioner. Regeringen har sat et loft på hvor mange penge vi i kommunen må bruge på driften, derfor skal vi finde effektiviseringer.

Jeg kan sagtens forstå at det for borgerne i kommunen kan forekomme mærkeligt at vi skal spare på driften, imens vi snakker om at bruge mange penge på nye anlæg.