DEBAT: Hvad har de dog tænkt på?

Hvor har hun dog ret, Herdis, som havde et læserbrev i avisen i sidste uge ang. urimelige adgangsforhold til den nye svømmehal. Jeg går ligeledes til vandgymnastik for ældre, (pensionister) og har nøjagtig de samme oplevelser.

En del på holdet har meget svært ved at komme op og ned i bassinet og skal bruge et ekstra skub, navnlig for at komme op.