DEBAT: Har kommunen socialt ansvar?

Først undersøger de naturligvis hvilke sårbare grupper, der bo i de berørte områder. Arbejdsløse, ældre, handicappede, førtidspensionister, unge under uddannelse, børn og andre med udfordringer o.s.v. Derved kan man hurtigt danne sig et billede, om hvilke konsekvenser en bus nedlæggelsen, kunne have, når et område isoleres. Bliver det en økonomisk rullende snebold, når man fjerner muligheden, for et stort antal borgere, at deltage i fællesskabet, på lige fod med andre. Især børn, unge og ældre er i fare for at blive isoleret og ensomme, når der ikke køre busser.