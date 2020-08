DEBAT: Har du en investor gemt i maven, så kom hertil

Da kan jeg varmt anbefale Frederikssund med dens fjord, skove og målrettede erhvervspolitik! Specielt det sidste bør interessere dig, hvis du er en af de målrettede unge, som vi har brug for.

Er du ung, og savner et godt sted at slå dig ned?

Som et lysende eksempel kan nævnes eksemplet med en entreprenør og lokalpolitiker, som skulle bygge en ny bolig:

Han river i foråret sit gamle hus ned samt udvider sin grund – for at kunne bygge et større hus.

Bystyret var ham da behjælpelig med overtagelsen af et offentlig stykke jord – til ca. en tredjedel af vurderingspriserne præcis der.

Den billige jord graver han op og lægger i depot på den offentlige vej (!) herved. Vejen bruges derefter også til oplag af materialer, skurby og tilsyneladende alt andet nødvendigt for hans byggeri – i et omfang, så man ikke uden fare kan komme igennem til fjorden, hvis pragtfulde syn er målet for hans byggeri (og os andre).

Trods værende en yderst erfaren byggeentreprenør, søger han dog IKKE om vejmyndighedernes tilladelse til okkupationen.

En borgers spørgsmål til kommunen medfører så en henvendelse derfra til politikeren, der nu langt om længe søger om tilladelse! Han ikke alene får den – thi han får en ’tilgivelse’, omfattende fortsat gratis brug af vejen helt frem til november dette år.

Jamen - er det ikke vidunderligt, at vort bystyre således kan hjælpe en aktiv borger?

Så har du en entreprenør/investor gemt i maven, da kom til Frederikssund. Byen, hvor politikerne gerne ændrer vedtagne lokalplaner ved udarbejdelse af plantillæg og lokalplaner.

Det er ganske vist – og er det ikke bare herligt? Specielt, hvis man ser den anden vej . . . .