Inge Messerschmidt ser frem til, at der kan trykkes hånd ved grundlovsceremonier. Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Grundlovsceremoni i Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Grundlovsceremoni i Frederikssund

Debat Lokalavisen Frederikssund - 15. august 2020 kl. 07:36 Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Byrådssalen overværede jeg den første grundlovsceremoni i Frederikssund sammen med andre byrådsmedlemmer og pårørende.

En fin og enkel men alligevel højtidelig ceremoni. Og sådan skal det være. For det er en stor ære at blive dansk statsborger. At skrive under på, at man vil følge den danske Grundlov og alt det, der følger med.

Derfor var det også glædeligt at opleve, at de nye statsborgere ønskede at blive fotograferet med Dannebrog i baggrunden. At Dansk Folkepartis forslag om Dannebrog i byrådssalen, som et snævert flertal var enige om at stemme ja til, giver mening og betyder noget for de nye statsborgere. Det er dansk at være stolt af sit flag.

Desværre påvirkede Corona også ceremonien. Det meget vigtige og danske håndtryk kunne ikke gennemføres. Og sådan må det være pt pga smitterisiko.

Dansk Folkeparti ser frem til, at Corona snart slipper sit tag, og at vi fremover kan gennemføre grundlovsceremonierne på den måde, som det endeligt blev besluttet her i Frederikssund; nemlig med et håndtryk. Dansk Folkeparti har været stor fortaler for, at det bør være en helt naturlig del, uanset hvilken kulturel eller religiøs baggrund man kommer fra. Det er også dansk at give et håndtryk, når man takker for noget. Og vil man være dansk, giver man hånd.