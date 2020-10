To udvalgsformand går i rette med Fjordlandslisten efter debatindlæg

DEBAT: For lavt

Debat Lokalavisen Frederikssund - 14. oktober 2020 kl. 09:32 Af Maria Katarina Nielsen, Formand for Opvækstudvalget, og Morten Skovgaard, Formand for Uddannelsesudvalget. Kontakt redaktionen

I Lokalavisen kan man læse et indlæg fra Fjordlandslisten, repræsenteret ved Ole Petula, hvor der blev bragt et række postulater, grebet ud af den blå luft!

Her blev det bl.a. påstået, at, direktør, Jan Milandt, havde valgt at skifte til en tilsvarende stilling i Næstved kommune, som en konsekvens af dårlige resultater i folkeskolen i Frederikssund. Intet kunne være mere forkert!

Jan Milandt har, gennem hele hans ansættelse, været en værdsat direktør på alle områder han har været direktør for.

At Fjordlandslisten vil nedværdige sig til at fremsætte så forkerte udsagn på et ikke-eksisterende grundlag mangler vi ord for.

Med Petulas indsigt i Folkeskolen i Frederikssund, som tidligere skoleleder, kan man undre sig en række andre forkerte udsagn i samme indlæg. Hvad Fjordlandslistens dagsorden reelt er, kan man kun gisne om.

At man har behov for at ytre sig overfor eller omkring byrådets medlemmer og udvalg, er en ting, men at nedværdige sig til at komme med sådanne udsagn, rettet med administrationens medlemmer, er ganske enkelt for lavt!

Vi vil sluttelig gerne udtrykke vores store tilfredshed med Jan Milandts rolle som direktør, sparringspartner og samtidig ønske ham held og lykke i sin kommende stilling.

Næstved kommune kan glæde sig.