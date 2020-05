Foto: Søren Svendsen Foto: Søren Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Folketinget sender regningen hovedstadens patienter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Folketinget sender regningen hovedstadens patienter

Debat Lokalavisen Frederikssund - 26. maj 2020 kl. 04:43 Af Christoffer Buster Reinhardt, gruppeformand for Det Konservative FolkepartiRegion Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun kommunerne som rammes af udligningsreformen, som er flertal på Christiansborg - med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen - har skruet sammen.

Også Region Hovedstaden taber på de ændringer som Folketinget netop har vedtaget. 40,4 millioner kroner mister vi i hovedstadsregionen. Heraf er cirka 38 millioner øremærket besparelser på sundhedsområdet. Selvfølgelig vil det gå ud over patienterne, det er et beløb der svarer til omkring 80 sygeplejersker fuld tid i et helt år.

Ulyksaglighederne skyldes en teknisk og meget teoretisk ændring i de bagvedliggende forudsætninger for økonomifordelingen. Fremadrettet er det afstand til nærmeste større by i fugleflugtslinje frem for ved brug af vejnettet som er målestokken. I forvejen var det et parameter vi i Region Hovedstaden var underkompenseret for, da man ikke tog hensyn til trængsel på vejene, og dermed den reelle rejsetid. Nu bliver det dog endnu værre, idet at Region Hovedstaden er den geografisk mindste region, men samtidig den region med flest indbyggere og dermed befolkningstæthed.

Jeg ved ikke hvad flertallet i Folketinget tænker på, men mig bekendt er det de færreste der flyver på hospitalet. De fleste af os benytter os af vejnettet i bil, bus eller på cykel.

Jeg er er stoppet med at blive overrasket over kreativiteten på Christiansborg hvorved man gang på gang får flyttet offentlige midler ud af hovedstadsregionen. Denne teknikse ændrig er 'tilfældigvis' ingen undtagelse. Lige så elegant som sædvanligt, at det kun er Region Hovedstaden der taber på øvelsen - mens resten af landet vinder.

Både Socialdemokratiet og Venstre på Christiansborg taler om at de vil styrke sundhedsvæsenet, men jeg må konstatere at det ikke er sundhedsvæsenet og patienterne i Region Hovedstaden de taler om. En regning på 38 millioner kroner kan naturligvis mærkes.. Og selvfølgelig vil det gå ud over patienterne og sundheden i hovedstadsregionen. Det ville være løgn at påstå andet

Så det er min klare forventning, at flertallet på Christiansborg vil stå på mål for de direkte konsekvenser af deres førte politik - for den er nemlig at der skal spares på hospitalerne.