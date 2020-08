Sådan tager fedtemøg sig ud ved Kronprins Frederiks Bro. Foto: Ralph Sonne

DEBAT: Fedtemøg indtager Roskilde Fjord

Debat Lokalavisen Frederikssund - 14. august 2020 kl. 08:05 Af Ralph Sonne, Tulipanvej 8, DK 3600 Frederikssundf orfatter, cand.scient. i biologi, geografi og geologi Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære læser !

Tænker, at et foto af fedtemøg vil glæde dig.

Vi to er jo ikke så naive at tro, at blankpudsede biler, smukke fotos af solnedgangen, fine kontorer og ikke mindst ord afspejler verdens sande tilstand.

Det gør mit fotografi af fedtemøg bedre.

Fedtemøg udgøres hovedsageligt af de 2 brunalger Pilayella sp. og Ectocarpus sp., som her er fotograferet på en rask morgentur den 10. august fra Kronprins Frederiks Bro, via Havnen og Berntsens Kanal til Kalvøen. Disse alger er tynde tråde med en stor overflade og lever kun eet år.

Dvs. de vokser hurtigt, når fjorden overgødes med næringssalte, fx fra renseanlæg.

Til at begynde med sidder de på bundsten, men løsrives, når de bliver store.

De filtrer sammen til måtter og ender med at synke ned og forrådne, så der opstår iltmangel og et hvidt liglagen på bunden. De afspejler, at fjorden er fortyndet kloakvand og et dårligt levested for vore medskabninger.

Det skyldes blandt andet, at fjorden modtager spildevand fra et stort antal personer og ikke har verdens bedste vandudskiftning. Rygterne svirrer om, at man vil velsigne os med et nyt stort renseanlæg, så Frederikssund kan rense spildevandet for en stor del af kommunerne i Nordsjælland (redigeret citat):

" Det vil fungere meget bedre med store besparelser pga. stordriftsfordele, flere hundrede kilometer nedgravede plastikrør og helt nye pumper. Det hele med færre lækager og driftsforstyrrelser. Og naturligvis med produktion af biogas og elektricitet."

Desværre peger de fleste tegn i tiden på, at vigtige systemer i stedet bør decentraliseres.

Frederikssund Renseanlæg har fungeret glimrende i de første mange år.

Jeg har ikke besøgt det de seneste år eller nærlæst, hvad der for tiden kommer ind og ud, men tænker det er overbelastet og bør ajourføres.

Man kan skam bygge glimrende mindre renseanlæg med diverse biologiske trin og biogasproduktion.

Men hvis man fedter med penge og ansvar, når det gælder naturen, kan det hele ende som fedtemøg.