Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Er det valgbluff

Debat Lokalavisen Frederikssund - 25. maj 2020 kl. 15:28 Af Ralph Sonne, Forfatter, cand.scient. i biologi, geografi og geologi. Tulipanvej 8, 3600 Frederikssund. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Hans Andersen skriver før kommunalvalget, at en stemme på ham er på "En grønnere fremtid for vores børn", "Mere natur" og "Danmark CO2 neutral i 2050".

Desværre forstår jeg ikke helt, hvordan den sidste bid af en motorvej skulle fremme disse mål.

Ja, faktisk forstår jeg slet ikke, hvordan vore mange, storslåede anlægsarbejder, i konkurrence med nabokommuner om et øget indbyggertal, gavner vort land. For bedre at forstå disse ting vil det glæde mig, om HA eller en anden førende politiker vil besvare følgende enkle spørgsmål:

1. på hvilken måde fremmer HAs motorvej de tre før kommunalvalget ønskede mål ?

2. hvilke beregninger viser, at motorvej (eller bro for den sags skyld) nogensinde tjener sig selv ind målt i stof eller energienheder, herunder CO2 ? Eller spurgt på en anden måde, hvilke beregninger viser, at de nævnte anlæg medfører så mange færre kørte kilometer, at det kompenserer for anlægsarbejdets voldsomme forbrug af stof og energi, herunder CO2?

3. hvilke beregninger viser, at de mange nye betonklodser i byen er mere hensigtsmæssige end træbyggeri målt i stof eller energienheder, herunder CO2?

4. hvorfor i alverden har man nogensinde accepteret, at der skal være det store betonmagasin i Vinge? Mig bekendt er det kun af hensyn til ejerne af de fine gamle pakhuse i Københavns Havn, som nu bliver ledige og kan bygges om til ejerlejligheder. Man får let den tanke, at Frederikssund skal være an slags natur kirkegård (losseplads) for kæmpe magasiner, super renseanlæg og andre forsøg.

5. endelig vil jeg gerne vide, hvorfor Pelle Andersen Harild altid skal være syndebuk for Byrådets dårlige beslutninger? Uden at være tilhænger af enhedslisten er det jo let at gennemskue, at han er den meste ærlige og hvad natur angår mest oplyste person i Byrådet.

6. Der er vel ikke tale om valgbluff ?