DEBAT: Det er kun politikere, der sprænger kommunale budgetter

Debat Lokalavisen Frederikssund - 25. august 2020 kl. 09:34 Af Ole Søbæk, Medlem af Økonomiudvalget, Formand for vækstudvalget, Gruppeformand for Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe

debat Kommunens økonomi er under pres. Men det er kun og alene politikernes skyld.

Der er ingen lyst til at gennemføre noget, der opfattes upopulært af vælgerne, selvom det upopulære kan være det kloge eller nødvendige at gøre.

Vi er med andre ord i permanent valgkamp, hvor frygten for ikke at blive genvalgt, klart overskygger viljen til at tage ansvar. Seneste eksempel på dette er de økonomiske problemer A, DF og dermed V har skabt for os alle, ved at sige ja til et privat plejehjem, men afvise at tage den økonomiske konsekvens heraf.

Allerede da byrådet for 2 år siden sagde ja til idéen om et privat plejecenter, bad forvaltningen politikerne om - af hensyn til økonomien, at tage stilling til hvilket kommunalt plejecenter, der så skulle lukke. Det havde man ikke lige lyst til.

Og når A og DF ikke har lyst, - har V det heller ikke.

I oktober 2019 blev denne opfordring gentaget, og der blev i budgettet afsat 15 mio. kr. til at håndtere usikkerheden ift. hvor hurtigt pladserne på Attendo ville blive fyldt op. Stadig ingenting måtte lukke for A eller DF, og dermed V.

I februar 2020 stod den økonomiske katastrofe på ca. 30 mio. kr. klar for såvel Velfærdsudvalget som byrådet. Stadig ingen fra A, DF og dermed V, der ville lukke noget.

I marts blev vi præsenteret for en fortrolig liste af muligheder for besparelser på driften, når nu A, DF og dermed V ikke vil lukke noget. Det havde man heller ikke lige lyst til. Velfærdsudvalget har så gennem hele foråret haft til opgave at finde besparelser. Den opgave magter udvalget ikke. Det er jo upopulært.

Så nu står vi der, hvor vi alene i år har en budgetoverskridelse på ældreområdet på +30 mio., og kan se ind i en permanent forhøjelse af budgettet på ca. 20 mio. Det er kun og alene politikernes skyld.

Du må ikke være i tvivl.

Vi skal tage os godt af vores ældre. Det fortjener de.

Nu har de ældre mulighed for at vælge mellem offentlige og private plejecentre, og budgettet selvfølgelig skal følge med behovet og det serviceniveau, der bliver lagt.

Men det er ikke i orden, at vælgerfrygt skal gøre det fuldstændig umuligt at styre den kommunale økonomi, eller indgå en budgetaftale.

Alle elementer af en budgetaftale skal respekteres uanset, om der er elementer man synes mere om end andre.

En aftale er en aftale. Eller, - det var det.

For med den politisk og økonomisk uansvarlige adfærd A, DF og dermed også V viser i denne sag, er budgetaftaler, hvor politiske målsætninger for vores børn, skoleelever, miljø, byudvikling og alle mulige andre gode ting bliver afvejet ift. hinanden, ikke det papir værd jeg har skrevet under på.

I denne sag har man tilmed den frækhed at antyde, at Attendo har skyld i kommunens økonomiske uføre, og at man politisk ikke har haft mulighed for at gøre noget ved det "pludselige" problem. Det er ganske enkelt ikke korrekt.

Byrådet har været denne situation bevidst i 2 år, men ikke evnet at gøre noget. Attendo har ingen skyld. Det har kun byrådet.