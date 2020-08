DEBAT: Derfor stemte vi ja trods skepsis

Grunden til at vi stemte nej til scenarie 4, på trods af at vi sagde ja til 8 punktplanen er, at vi ønsker at opføre de almene boliger i mindre etaper for bedre at følge behov og interesse, for ikke at ende ud med lejligheder der ikke kan udlejes og hvad deraf følger.