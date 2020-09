DEBAT: Derfor skal vi ikke prioritere Kulhusecykelstien i budget 2021.

Før 2006 kørte debatten i Jægerspris byråd, hvor den politiske opbakning blev skabt af, at vi dengang kunne få amtet til at betale de fleste af de 12 mio. projektet på det tidspunkt var beregnet til.

Siden er projektet vokset til 25 mio. – bare for at få stien ført op til Gl. Kulhusevej, og det har på trods af adskillige ansøgninger, ikke været muligt at opnå regional eller statslig medfinansiering til projektet.

Omkostningen skal derfor afholdes 100 % ud af kommunens egen kasse og ud af et samlet anlægsbudget på ca. 100 mio. om året, der skal dække alt fra cykelstier til ældrecentre, skoler og daginstitutioner. Der skal ganske enkelt prioriteres.

Jeg forstå godt, at borgerne i Kulhuse ønsker sig en cykelsti. Der bliver kørt meget stærkt på Kulhusevej, på samme måde, som der køres alt for stærkt mange andre steder i kommunen.

Mit nej til Kulhusecykelstien handler derfor ikke om selve projektet, men om den prioritering den er et udtryk for, selvom de engagerede borgere fra Kulhuse, tror det er fordi jeg har noget imod Kulhuse. Det har jeg på ingen måde. Lad mig derfor ganske kort forklare, hvorfor jeg ikke ønsker at prioritere 25 mio. kr. til Kulhusecykelstien.

For det første. Hvis det handler om at investere 25 mio. i cykelstier, er der mange andre steder, hvor det styrker trafiksikkerhed mere, hjælper langt flere cyklister, og binder cykelstinettet bedre sammen end at bruge alle pengene på én enkelt cykelsti til Kulhuse. Der ligger ganske glimrende faglige notater, der beskriver, hvor det ville give langt mere mening at bygge cykelstier. Derfor vil jeg hellere prioritere andre cykelstiprojekter.

For det andet. Hvis det handler om prioritering, synes jeg det er vigtigere at sikre bedre rammer i vores daginstitutioner, skoler og ældrecentre, end at bygge cykelstier. Det er man som altid velkommen til at være uenig i. Det ved jeg godt, mange borgere i Kulhuse er, men det er nu engang min indstilling, at vi skal prioritere kernevelfærd over cykelstier.

For det tredje. Hvis engagementet omkring cykelstien handler om at føle sig prioriteret af byrådet tror jeg man for 25 mio. kroner kunne styrke Kulhuse langt bedre ved at bygge diger, etablere fibernet og 5G, styrke busbetjeningen og udvikle campingpladsen, Brugsen, stranden, kroen og havnen. De penge vil jeg meget gerne være med til at prioritere, for det løfter Kulhuse langt mere end en cykelsti.

For det fjerde. Hvis vi politisk skal løbe efter at smøre det hjul, der knirker højest, kommer vi til at bruge pengene på baggrund af ønskerne blandt de borgere, der har flest ressourcer til at gøre opmærksom på deres sag.

Jeg er ikke valgt for at tilgodese særlige interesser. Jeg er valgt for at medvirke til en prioritering på vegne af alle borgeres interesse. Også – og måske særligt dem, der ikke har ressourcer til at protestere.

Så kære borgere i Kulhuse. Jeg forstår udmærket jeres ønske.

Fagligt er jeres behov for cykelsti dog mindre velbegrundet end andres.

Politisk vil jeg hellere bruge penge på ordentlige rammer for vores kernevelfærd, eller på andre ting, der styrker Kulhuse langt bedre, og så er jeg valgt til at træffe beslutninger ud fra hensynet til borgere i hele kommunen.

Også borgerne i Kulhuse.