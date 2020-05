Arkivfoto: Sjællandske Medier

DEBAT: Demokrati vendt på hovedet

Debat Lokalavisen Frederikssund - 16. maj 2020 kl. 07:21 Af Kim Larsen, Foderstofgården 73, Frederikssund

Under overskriften "Nu vil fodboldklub gerne blive på Kalvøen" kunne man læse at formanden for Frederikssund Idræts Klub (FIK), sammen med formanden for Oppe Sundby Rørbæk Idrætsforening (ORI), har tilsend Frederikssund byråd et fællesbrev hvor de meddeler at ingen af de 2 foreninger, som tilsammen repræsenterer cirka 1.000 fodboldspillere, ønsker at være en del af det forsinkede projekt ny idrætsby.

For ORI's vedkommende er det ingen ny meddelelse, - ORI har lige fra starten og hele vejen igennem fastholdt at de ville blive på deres idrætsanlæg på Bjergvej i Oppe Sundby.

Personligt var det ikke overraskende at læse ovennævnte, da det igennem længere tid for mig har været tydeligt, at det var det indtryk man fik, når man talte med de toneangivende meningsdannere i FIK.

Overraskende blev det derimod da jeg læste vores Venstre-borgmester John Schmidt Andersens reaktion på det tilsendte fællesbrev:

"FIK's ændrede kurs ændrer ikke på ønsket om at etablere idrætsbyen, omend den er forsinket i forhold til den oprindelige plan"

"Det er jo en beslutning der ligger flere år tilbage, og hvor der er købt jord til samme formål. Så det vil være spild af penge, bare at droppe det, og det vil også være mærkeligt, hvis man skulle ændre en politisk beslutning, fordi der kommer en ny bestyrelse i klubben, der mener noget andet end den tidligere bestyrelse"

Der er noget der siger mig at vores repræsentative demokratiske rettigheder bliver vendt lidt på hovedet hér !

Er vores repræsentative demokratiske folkestyre ikke netop kendetegnet ved, at folket/vælgerne, vælger nogle repræsentanter - politikere - der så, til enhver tid, varetager vælgernes tarv og interesser så godt som overhovedet muligt ?

Venstre-borgmester John Schmidt Andersen, hvornår må en ny bestyrelse i en forening begynde at mene noget andet end den tidligere bestyrelse i foreningen, - og i givet fald hvornår må den ytre sig om det ? Har du personligt indført en karantæne-periode uden at meddele det til os andre, - og i givet fald hvor lang er denne karantæne-periode ?

Er det din oprigtige mening at en folkevalgt kommunalpolitiker, og i dit tilfælde oven i købet en borgmester, ikke skal lytte til 2 af kommunens foreningsformænd, der til sammen repræsenterer cirka 1.000 af Frederikssund kommunes organiserede fodboldspillere, - og ej heller tage deres meninger ad notam, men i stedet afvise dem med henvisning til "en politisk beslutning der jo ligger flere år tilbage" ?

Og er det ikke et faktum at netop denne politiske beslutning som byrådet vedtog med dig som borgmester i spidsen, i bedste fald er elendigt, og økonomisk risikofyldt, politisk håndværk !? Med tanke på at en, i denne sammenhæng, så stor og betydningsfuld forening som ORI helt fra starten meddelte, at de ikke ville deltage i en ny idrætsby, skulle du og det øvrige byråd så ikke have undladt at sætte et så stort og dyrt prestige projekt som en ny idrætsby i gang, - eller i det mindste have tilpasset projektet efter foreningernes meninger og ønsker ?

Er det ikke et faktum at når politisk ansvarlige beslutningstagere skal sætte store, dyre og betydningsfulde projekter i gang, - det være sig kommunale, regionale eller statslige projekter - så skal det altid være på baggrund af absolut sikre og brede forlig, således at projekterne ikke kommer i problemer, selvom der efter et valg skulle vise sig et nyt flertal, og dermed et nyt byråd, regionalråd eller en ny regering ?

En Venstre-ledet regering ville eksempelvis aldrig sætte opførelsen af en ny Kattegatbro mellem Sjælland og Jylland i gang, med mindre der var et sikkert og tilstrækkeligt bredt forlig bag beslutningen, - et forlig hvor også - som minimum - det andet regeringsbærende parti Socialdemokratiet var med !

Med andre ord så er den situation der nu er opstået, - efter min bedste mening - politisk selvforskyldt !

Og i den sammenhæng er det svært ikke også at komme til at tænke på forløbet i Vinge-projektet !

Og hvem var det nu der allerede for mange år siden skrev nogle meget kloge ord om det at mene noget, - og det at vende vores repræsentative folkestyre på hovedet - det var selvfølgelig arbejderdigteren Carl Scharnberg:

"Når de valgte vælger at vrage vælgernes mening.

Er det på tide at vælgerne vælger at vrage de valgte"

Så gode medborgere i Frederikssund kommune, - ikke mindst de stemmeberettigede - når vi næste gang har kommunalvalg, og står dér i stemmeboksen med demokratiets fornemmeste værktøj i hånden; nemlig stemmesedlen, - så husk på Carl Scharnbergs kloge ord !