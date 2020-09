DEBAT: De konservative vil styrke Campus, lediges kompetencer og lokale virksomheder

Lokale virksomheder, Frederikssund Erhverv, Campus og Frederikssund Kommune, såvel administrativt, som politisk, har på baggrund af en strategisk ambition om at sikre flere lokale ungdomsuddannelsestilbud, siden 2014 løftet i flok, og nu er tiden kommet til at sætte endnu et strategisk skib i søen, der kan styrke både den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og sikre kvalificere arbejdskraft til det lokale erhvervsliv, der på både nu og på længere sigt forventer mangel på arbejdskraft.

Det er af afgørende betydning for Frederikssund kommune, at vi sikrer arbejdskraft til virksomhederne. Både af hensyn til virksomhederne, beskæftigelsen og den kommunale økonomi. Og lige nu har vi på en kedelig baggrund mulighed for at gøre en ekstra indsats. For Covid-19 har medført en markant forhøjet ledighed, men også styrket vores muligheder for at understøtte opkvalificering og brancheskift. Vi skal derfor bruge krisen konstruktivt til at løfte arbejdsstyrkens faglige kvalifikationer.