DEBAT: Cykelsti til Kulhuse

Endelig kunne det se ud til at vi får cykelstien fra Jægerspris til Kulhus. Tak for det selv om det har taget en del år.

På møderne gav vi berørte udtryk for at vi ikke havde noget imod linieføringen bag om husene på nr. 39, 41, 42 og 43, men at vi syntes at selve føringen var dybt kritisabel.