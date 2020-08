DEBAT: Brugerbetalingen bliver mere og mere urimelig

Det er 8 år siden, at vores byråd tog den rigtige beslutning om at lade broen bygge med brugerfinansiering, for ellers havde vi nok aldrig fået den.

Broen er en kæmpe gevinst for fremkommeligheden i vores kommune, hvor det for et par år siden i myldretiden kunne tage en time at komme gennem Frederikssund by. På toppen af det slipper vi nu for en masse støj og udstødning i Frederikssund by, fordi lastbilerne og 1/6 af trafikken kører uden om byen.