DEBAT: Borgmesterens oplæg til budget 2021

Som socialdemokratiske medlemmer af Fritids- og kulturudvalget er det vigtigt at understrege, at vi heller ikke kan stå inde for oplægget i almindelighed, og de foreslåede besparelser på fritids- og kulturområdet i særdeleshed, da de vil ramme området hårdt. For os er fritids-, kultur- og idrætslivet vigtige dele af vores kommune; det kit som binder den sammen, som gør den attraktiv og til et interessant sted at bo og leve. Vi mener derfor at man i stedet skal værne om og styrke vores fritidsmuligheder med fx Havnebadet, vores kulturliv via fx Willumsens Museum og vores idrætsliv med fx et nyt Maritimt center.