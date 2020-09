DEBAT: Attendo og Velfærdsudvalget

I den seneste tid har der været en del skriverier i forbindelse med den økonomiske udfordring, der er opstået, efter Friplejehjemmet Attendo er åbnet.Jeg vil her prøve at tydeliggøre sammenhængen.

I budget 2019 lukkede vi 7 plejehjemspladser ned på Tolleruphøj for at imødekomme åbningen af Attendo.

Da Attendo åbnede for indflytning, faldt vores egen venteliste kortvarigt, men ikke mere end at der ikke har været ledige pladser på kommunens plejehjem.

Det betyder, at hver enkelt ny frederikssundborger, der flytter ind på Attendo, medfører en helårstakst for Frederikssund Kommune ved siden af driften af vores egne plejehjemspladser. Attendo åbnede 1/juni 2019 med 72 plejehjemspladser (alle 72 pladser forventes først besat i efteråret 2020).

Når en borger flytter på plejehjem, er der, uanset om borgeren flytter til kommunalt eller privat plejehjem, en udgift for kommunen.

På lige fod med forholdet mellem en kommunal og privat børnehave eller en kommunal og privat skole. Helt lav praktisk arbejdes der ud fra en døgntakst, som Attendo opkræver som betaling for plejeydelser i forbindelse med borgeres ophold.

Ikke kun til Frederikssund Kommune men også til de øvrige kommuner som beboere kommer fra.

Døgntaksten indeholder personaleomkostninger, herunder ledelse, fagpersonale, vikarer, kørsel, uddannelse, beklædning og øvrige personaleudgifter incl. kontorhold, anskaffelser (f.eks IT, plejesenge, sengeborde, loftlifte mv)Derudover indeholder taksten også bygningsdrift (f. eks el, vand, varme), vedligehold, ejendoms- og kapitalomkostninger, forsikringer, administrationsomkostninger og momsudgifter.

Taksten er i 2020 1.623 kr i døgnet, hvilket giver en helårstakst på 592.000 kr pr beboer, som kommunen skal betale. Dette beløb har intet at gøre med den husleje, som den enkelte beboer betaler for at bo i plejeboligen.

Hvis Attendo lå i f.eks Egedal eller Skagen, skulle Frederikssund Kommune stadig betale døgntaksten, men så var beløbet blevet betalt via de mellemkommunale afregninger kommunerne imellem. Nu ligger Attendo i Frederikssund, og derfor sker afregningen separat. Ole Søbæk (Konservative) udtaler i debatindlæg, at Velfærdsudvalget skulle have reageret langt tidligere.

Vi blev ganske rigtigt i marts måned præsenteret for en sag, der beskrev den forventede udvikling af frederikssundborgere, der muligvis ville flytte til Attendo. Og vi blev ligeledes præsenteret for forslag til, hvordan vi kunne finansiere dette. Men udvalget var ikke indstillet på den nemme og hurtige løsning,



- at ændre rengøringen i eget hjem fra hver 2. uge til hver 3. uge.

- at spare på plejeboligområdet ved bla. en reduktion af personalefremmødet.

- at lukke kommunale plejehjemspladser.

- o.a.

Et enigt Velfærdsudvalg valgte ikke at gå videre med disse forslag.Velfærdsudvalget har dog efterspurgt andre tiltag, som der fortsat arbejdes på.

Derudover blev kommunen og dermed plejepersonalet på vores plejehjem i marts måned ramt af Corona, som har udfordret området voldsomt. Vores personale har arbejdet under ekstremt vanskelige forhold og har formået at holde virussen på afstand.

Det havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis Velfærdsudvalget havde sagt ja til de foreslåede besparelser. Dansk Folkeparti har hele vejen stået fast på, at vi ikke vil forringe vilkårene/serviceniveauet for vores borgere, og vi vil ikke være med til bare at tage de nemme løsninger og spare på kernevelfærden.

Vi skal fortsat have en ældrepleje i Frederikssund Kommune, hvor både de ældre og pårørende kan føle sig sikker på at modtage en ordentlig behandling.

Situationen omkring Attendo har nu nået et leje, hvor vi nogenlunde kan forudse, hvor mange af vores egne borgere, der vil flytte dertil. Så i de budgetforhandlinger som vi pt står over for, vil et af de store temaer være plejehjemskapaciteten, så vi forhåbentlig kan blive enige i og få klarlagt, hvordan vi håndterer situationen fremadrettet.