DEBAT: Alle forventninger indfriet

Som mangeårig bruger af Frederikssund gamle svømmehal var det med store forventninger, at jeg så frem til, at den nye svømmehal åbnede i begyndelsen af august.

Stor, lys svømmehal med ni baner, to vipper, rutchebane og et særligt bassin til de helt små.

Som noget helt nyt er der indrettet et såkaldt wellness-område med tre forskellige slags sauna, hvoraf den ene har udsigt over ådalen. Ligeledes synes der at være sket en udvidelse af medarbejderstaben, så der er altid en livredder i nærheden, som også er klar til at besvare eventuelle spørgsmål.