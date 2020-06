DEBAT: 1,6 mio. kr. til Frederikssunds børn til sommeraktiviteter

Børn og unge skal have en god sommerferie trods coronakrisen.

Det betyder 1,6 mio. kr. til Frederikssund, og pengene skal bruges på faglighed og sociale fællesskaber for de 6-17-årige.

Rigtig mange unge har haft et svært forår under coronakrisen, og det kan betyde, at man er kommet bagud fagligt eller har lidt sociale afsavn. Selvom vi så småt er på vej tilbage til hverdagen, bliver det en meget anderledes sommer, end de fleste er vant til.