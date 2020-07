Borgmestersvar: Kære Kulhuse Netværk...

Borgmester John Schmidt Andersen svarer her Kulhuse Netværk, som i sidste uges avis gav udtryk for, at man har brug for handling bag ordene, når det gælder den nordligste del af kommunen. Foto: Frederikssund Kommune

Debat Lokalavisen Frederikssund - 06. juli 2020 Af Borgmester John Schmidt Andersen (V)

Kære bestyrelse i Kulhuse Netværk. Først en tak for jeres henvendelse, som giver mig mulighed for at forklare et par spørgsmål omkring turismesamarbejdet.

Det er rigtigt, at vi er i gang med at søsætte et samarbejde med vores nabokommuner omkring turisme. Det har jeg store forventninger til, og jeg glæder mig til samarbejdet, dels fordi vi sammen med andre kommuner kan være bedre til støtte hinanden, og dels fordi der bliver afsat en række midler fra staten, hvor kommuner, som indgår i et samarbejde om turisme, kan søge midler.

Jeg håber derfor, at der på denne måde bliver flere midler til turismetiltag i Frederikssund Kommune; og allerhelst tiltag, der samtidig kan bruges af os, der allerede bor i kommunen.

Mht. tang, så har vi for kort tid siden fået en lignende henvendelse. Og svaret er, at kommunen ikke fjerner tang. Det skyldes, at opskyllet tang er en del af stranden og en del af naturen. Den opskyllede tang udgør i sig selv et lille økosystem, der kan veksle mellem vådt og tørt og er levested for små krebsdyr og insekter.

Når I efterlyser "action" fra kommunens side i forhold til Kulhuse, så kan jeg da oplyse, at vi i øjeblikket arbejder på at etablere cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse for at tilgodese både borgere og turister. Herudover er vi også i gang med at planlægge for en fredning af skydeterrænet, således at det bevares som et åbent areal for borgerne den dag Forsvaret måtte forlade arealerne.

Mvh.

John Schmidt Andersen

Borgmester