Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester i åbent Corona-brev: Begræns sociale aktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester i åbent Corona-brev: Begræns sociale aktiviteter

Debat Lokalavisen Frederikssund - 24. september 2020 kl. 14:42 Af John Schmidt Andersen, Borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære borger i Frederikssund Kommune.

Coronasmitten har igen fået tag i vores samfund. Efter en sommer med meget få smittetilfælde i Frederikssund Kommune ligger vi i øjeblikket over myndighedernes bekymringsgrænse. Seneste opgørelse viser, at vi i Frederikssund Kommune har haft 18 smittede inden for den seneste uge, hvilket svarer til 40 smittede pr. 100.000 indbyggere. Dette tal opdateres dagligt, og du kan selv følge med på Statens Seruminstituts hjemmeside: www.ssi.dk.

Vi har ikke konstateret smitteudbrud på kommunens omsorgscentre, skoler, dagtilbud, botilbud mv. - heldigvis. Og sådan skulle det gerne fortsætte.

Men med den stigning i smitten, som vi ser for tiden, er der brug for, at vi alle tænker os godt om og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger:

Holdt afstand

Vask ofte hænder eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys og kram

Brug mundbind, hvor det er påbudt

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom

I Frederikssund Kommune følger vi udviklingen i smittetallene meget nøje på daglig basis. Vi mødes flere gange ugentligt i vores sundhedsberedskab og i vores COVID-stab, så vi hurtigt kan gribe ind, hvis smitten skulle udvikle sig på kommunens institutioner. En stor del af vores administrative medarbejdere arbejder igen hjemmefra, og derudover hjælper vi de nationale myndigheder med at kommunikere om den aktuelle situation.

Men vi har også brug for din hjælp.

Dels til at overholde myndighedernes råd om at begrænse smitten, og dels - hvis du er forælder til børn eller unge - at tale med dem om, hvordan vi sammen kan begrænse smittespredningen.

Blandt de unge handler det særligt om at begrænse deres sociale sammenkomster og fester, hvor risikoen for smittespredning er stor.

For mig er det vigtigt, at vi ikke havner i en situation som i foråret, hvor vi var nødt til at lukke kommunens institutioner. Det lod sig kun gøre dengang, fordi medarbejdere, brugere og borgere accepterede, at vi stod i en helt usædvanlig situation og derfor ydede en anderledes og ekstraordinær indsats.

Hvis smitten ikke kommer under kontrol, risikerer vi at havne i den situation igen, og det er der ingen af os, der ønsker.

Derfor får I alle her min opfordring til at passe på jer selv og hinanden ved at følge sundhedsmyndighedernes gode råd, så vi kan begrænse smittespredningen.