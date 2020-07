Ældreplejen er i fokus igen. Det skriver byrådsmedlem (A) Susanne Bettina Jørgensen om. Foto: Privat

Ældreplejen i søgelyset igen

Debat Lokalavisen Frederikssund - 09. juli 2020 kl. 12:59 Af Byrådsmedlem (A) Formand for Social og Sundhedsudvalget, næstformand i Velfærdsudvalget

Med jævne mellemrum dukker rigtig kedelige sager om omsorgssvigt op på ældreområdet. Som menneske, som politiker og næstformand i Velfærdsudvalget og som leder indenfor bl.a. ældreområdet i mit professionelle virke, er det virkelig noget, der berører mig dybt.

Hvordan ser det ud i Frederikssund? lyder spørgsmålet på de sociale medier. Jeg ved, vi har en masse dygtige og dedikerede medarbejdere på omsorgscentrene i Frederikssund kommune, som hver dag står på tæer, for at beboerne får en værdig, tryg og omsorgsfuld pleje og omsorg. Det ved jeg fra tilsynsrapporterne og fra de tilbagemeldinger, der løbende kommer fra beboere, pårørende og fra medarbejderne selv. Jeg ved også, at de dårlige historier i de landsdækkende medier og den mistillid til ældreplejen, der følger med de dårlige historier påvirker medarbejderne meget. Det er ikke rart for nogle. Skamfuldhed over, at nogle fra ens egen faggruppe har en dårlig adfærd - nej, det er bestemt ikke rart.

Lad os blive meget bedre til at få alle de mange gode historier fra ældreplejen frem i lyset - ved at fokusere på det gode. Og lad os så også til stadighed fortsætte med at udvikle en god og sund kultur i plejen, hvor man altid taler med hinanden om det, der er svært. Ingen skal acceptere eller blot ignorere, hvis de ser eller oplever noget, de godt ved ikke er i orden. Der skal altid handles på det. Sig det højt til hinanden så man kan få en sund og lærende kultur. En kultur, hvor der er åbenhed og tryghed - en kultur, hvor beboerne i omsorgscentrene - dem vi skal tage os af og passe på - altid er i fokus. Hvis de kunne klare sig selv, så gjorde de det, og så boede de heller ikke på et omsorgscenter.

TAK til medarbejderne i Frederikssund kommune for jeres daglige store indsats med at tage jer godt af de mennesker, der har brug for det. Rigtig god sommer til jer alle.