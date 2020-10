Læserbrev fra borgmesteren: Ingen skjulte dagsordener - og en invitation til dialog med Rema 1000

"Hvis vi giver mulighed for detailhandel udenfor bymidten, kan det have store konsekvenser for livet i byen, fordi vores butikker er en vigtig forudsætning for at skabe det liv, der gør det attraktivt at opholde sig i byen," skriver Egedal-borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Allan Nørregaard

"Jeg vil gerne slå helt fast, at flytningen af Rema 1000 og placeringen af nyt fjernvarme anlæg er to helt forskellige sager. Det eneste de har til fælles er, at begge projekter ligger i Ølstykke Stationsby," skriver Egedal-borgmester Karsten Søndergaard efter de seneste dages debat om Rema 1000 og det nye fjernvarmeværk

Af Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune

I et læserbrev i Lokalavisen den 8. oktober stiller Illa Jepsen en række spørgsmål om byrådets planer for udviklingen på planteskolens grund i Ølstykke.

Hun antyder, at Byrådet har en skjult dagsorden, det vil jeg gerne klart og tydeligt afkræfte.

Jeg er glad for interessen i udviklingen i Ølstykke Stationsby. Vi deler alle et ønske om at få skabt de bedste løsninger, både for detailhandlen, for Egedal Fjernvarme og ikke mindst for alle borgerne.

Jeg vil her prøve at skabe lidt klarhed over de forskellige projekter. Jeg vil gerne slå helt fast, at flytningen af Rema 1000 og placeringen af nyt fjernvarme anlæg er to helt forskellige sager. Det eneste de har til fælles er, at begge projekter ligger i Ølstykke Stationsby. Når vi som politikere ser på hvordan et areal skal anvendes, skal vi vurdere hvilken betydning og effekter det har for byen og kommunen som helhed.

Egedal fjernvarme

I Byrådet har vi et ønske om at fremme en omstilling fra naturgas til vedvarende energiforsyning. Vi vil gerne sikre en bæredygtig energiforsyning af Ølstykke, og netop derfor besluttede Planudvalget på deres møde den 10. september 2020, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for et fjernvarmeværk ved Udlejrevej i Ølstykke.

Et fjernevarmeanlæg er et teknisk anlæg, som kan give forskellige gener. Det kan være støj, det kan også være at det fylder meget i landskabet. Derfor skal de placeres på en måde, så det både generer eventuelle naboer mindst muligt, samtidig med at det skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til de borgere og virksomheder, som skal modtage fjernvarmen.

Byrådet har besluttet at sætte planarbejdet i gang, med baggrund i en placering på Udlejrevej. Med baggrund i planarbejdet skal vi tage stilling til den endelige placering af det kommende fjernvarmeværk.

Afslag til Rema 1000 om etablering på planteskolegrunden

I Byrådet har vi besluttet, at der ikke skal gives mulighed for at etablere detailhandel på Planteskolegrunden. Det har vi, fordi vi har en forpligtigelse til at se på den samlede udvikling i hele kommunen.

Hvis vi giver mulighed for detailhandel udenfor bymidten, kan det have store konsekvenser for livet i byen, fordi vores butikker er en vigtig forudsætning for at skabe det liv, der gør det attraktivt at opholde sig i byen.

Samtidig vil en placering udenfor bymidten også have betydning for de borgere der ikke har bil. Vi vil gerne sikre, at vores borgere skal kunne gå, cykle eller bruge offentlig transport i forbindelse med indkøb af dagligvarer.

Vi er i gang med en spændende helhedsplan for bymidten, netop for at gøre den mere attraktiv. Helhedsplanen skal både løse nogle af de trafikale udfordringer, og give mulighed for udviklingen af detailhandlen.

Når der er sagt, er jeg helt klar over, der er udfordringer for Rema 1000 med deres nuværende placering, set i forhold til deres ønsker om at udvide butikken. Derfor vil jeg også meget gerne invitere til en dialog med Rema 1000, så vi sammen kan finde en løsning, som både Rema 1000 og borgerne i Ølstykke Stationsby bliver glade for.

Hvad skal der ske med planteskolegrunden?

Planteskolegrunden er i vores Kommuneplan 2017 udlagt til erhverv i form af lettere industri, lager-, håndværks- og værkstedsvirksomhed.

Når der kommer konkrete forslag til hvordan grunden skal anvendes, skal der udarbejdes en lokalplan, og så kan området udstykkes til erhverv.

Vi vil selvfølgelig i Byrådet se positivt på gode forslag til anvendelse af grunden, som kan holdes indenfor kommuneplanens rammer.