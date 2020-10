Foto: fotograf Thinna Aniella

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Vi vil borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Vi vil borgerne

Ulrik John Nielsen, gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal, sætter ord på sagen om Rema 1000 i Ølstykke

Debat Lokalavisen Egedal - 13. oktober 2020 kl. 08:38 Af Ulrik John Nielsen, Gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

På sidste byrådsmøde valgte et flertal i Egedal Byråd igen at tilsidesætte et stort ønske fra rigtig mange borgere i Ølstykke om at få en stor ny flot dagligvarebutik.

Lokallisten Ny Egedal havde fremsat et ændringsforslag til Kommuneplanen, der ville give Rema 1000 mulighed for at etablere en detailbutik på planteskolegrunden, hvor der er gode trafikale forhold, og hvor de kan udvikle butikken til glæde for borgerne i Ølstykke.

Nu kan jeg se i Lokalavisens artikel, at borgmesteren vil finde en anden placering til Rema 1000. Jeg troede ellers, at borgmesteren mente, at Rema 1000 skulle blive i Stationsbyen?

Det ville virkelig klæde borgmesteren og vores andre kollegaer i byrådet at lytte til borgernes ønsker. 1200-1300 borgere har skrevet under på, at de synes, at det ville være en fantastisk ide, at Rema 1000 fik lov til at bygge en ny forretning på planteskole-grunden.

Nu går det nok som med Ølstykke Privatskole, hvor der heller ikke var reel handling bag ordene fra partierne med A og V i spidsen.

Fakta: Rema 1000´s placering på Rådhus Alle kan ikke leve op til kædens nutidige ønsker og standarder. Den er for lille til det varesortiment/udbud, der bør være.

Der er dårlige parkeringsforhold og butikken er slidt, og de har svært ved at få leveret varer med store lastbiler.

Vores vigtigste opgave som folkevalgte politikere, stemt ind af borgerne, er at lytte til disse også mellem valgene og arbejde for borgernes bedste.

Derfor er det vigtigste for Lokallisten Ny Egedal, at vi lytter til borgerne i hele Egedal Kommune samt at udfordre den konsensuspolitik, der bliver ført på nuværende tidspunkt, hvor få har alt for meget magt.

Vi vil ikke underkende/sidde alle disse borgeres ønske om en ny flot Rema 1000 bu-tik i Ølstykke overhørig.