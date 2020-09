Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen og Helle Anna Elisabeth Nielsen skriver om deres budget-forslag. Privatfoto

Læserbrev: Vi ønsker flere blomster og bier i Egedal

Lokallisten Ny Egedal har skrevet dette læserbrev i forbindelse med deres ønsker for "Budget 2021-24"

Debat Lokalavisen Egedal - 11. september 2020 kl. 13:20 Af Af byrådsgruppen hos Lokallisten Ny Egedal

I mange kommuner har de længe arbejdet med biodiversitet. Det gør vi også her i Egedal.

Det er dejligt. På sidste byrådsmøde havde vi den udsøgte fornøjelse at blive præsenteret for vores lille lokale frøblanding - en pose med eng-frø som bliver udleveret til ny-tilflyttere til kommunen eller vores landmænd i samarbejde med Nordsjællands Landboforening, med henblik på at etablere "faunastriber".

Det er en super fin tanke og for de landmænd der benytter sig af tilbuddet en meget fin anledning til at skabe sig gode og glade naboer, når de frit kan plukke af blomsterne og i øvrigt nyde synet af dem, når de passerer forbi markerne. Men hvorfor ikke lade det gode initiativ vokse til også at omfatte kommunens egne arealer?

Eller opfordre de mange virksomheder der holder grønne græsplæner foran deres bygninger til at bakke op om både blomster og bier med tilsvarende tilbud til glæde og gavn for et væld af insekter og blomsterglade borgere. Mange andre kommuner gør det allerede med stor succes.

Lokallisten Ny Egedal har stillet forslag til dette års budget om at investere 500.000 kr. til at skabe mere biodiversitet ved at tilså udvalgte områder på kommunens egnede og i forvejen vilde arealer, i rundkørsler m.fl. med de smukke blomster. Og ikke nok med det - vi foreslår også at starte en by-forskønnelse op med blomsterkummer ved vores indfaldsveje, der byder os alle sammen velkommen i vores mange små bysamfund. Det behøver ikke at koste en bondegård, men det betyder at vores biodiversitet og et ønsket image som en grøn og insektvenlig kommune får substans.

Vi ønsker pengene sat af i budgettet, så vi sammen med borgerne og det lokale erhvervsliv kan skabe maksimale betingelser for biodiversitet og skønhed i kommunen.

Lad det spire - lad det gro.