Læserbrev: Vi lytter til seniorerne

Ulrik John Nielsen, gruppeformand for for Lokallisten Ny Egedal, glæder sig over, at der er politisk fokus på seniorbofællesskaber i Egedal

Af Ulrik John Nielsen, gruppeformand for for Lokallisten Ny Egedal

Det er med stor tilfredshed, at jeg på torsdagens budgetborgermøde under planudvalgets seance lyttede mig til, at der nu endelig er lydhørhed og en politisk vilje til, at Egedal Kommune vil sætte gang i proceduren med seniorbofællesskaber på Krog-holmvej i Stenløse og også i Ganløse ved Ganløseparken.

Dette er noget, jeg har plæderet og kæmpet hårdt for de sidste 3 år.

Vi har lyttet til seniorrådet og bylauget, der i flere år har efterlyst netop mindre huse og mindre bebyggelser, steder der er hyggelige og trygge at bo i og med et fælles-skab.

På borgermødet fremførte seniorrådets formand Bjarne Larsen igen, at disse boliger er et stort, stort ønske blandt seniorer/seniorrådet i Egedal. Og med øje på, at der de næste år bliver flere ældre, er det rettidig omhu at lytte og også handle på netop dette politisk.

Så fra Lokallisten Ny Egedal er der stor glæde og tilfredshed med, at der nu er politisk fokus på seniorbofællesskaber i Egedal (andel og ejer).

Vi har i budgetforhandlingerne igen budt ind med, at der skal sættes midler af til netop udarbejdelse af kommuneplan og lokalplan for området.

Hos Lokallisten Ny Egedal mener vi også, at netop disse bofællesskaber skal udbredes i alle bysamfund i Egedal Kommune. Det vil også medføre en vis rotation i bo-ligmassen og styrke økonomien på sigt i kommunen med nye unge stærke skattebor-gere. Og det vil også være spændende at tænke seniorbofællesskaber ind i et nyt om-råde ved Kildedal Nords helhedsplan.

Det skal være godt at være ældre i Egedal Kommune.