Læserbrev: Vi er her - men det er ikke altid let

Sidste år blev vores tid uden varsel ændret. Jeg forsøget naturligvis at finde ud af hvorfor. Og det var ikke let. Det krævede aktindsigt i skolens timefordeling og møde med Egedal Kommunes administration på trods af at reglerne på området er meget klare, der står nemlig "Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal Kommune", på side 7,

Så kære Bo og Betina - inden I kaster jer ud i for meget udvikling og fornyelse, så ville jeg ønske at I ville hjælpe forenings- og idrætslivet til lettere vilkår - jeg er formand for Ældreidrætten i Stenløse Badmintonklub for at gøre noget for Ældreidrætten - ikke for at administrere og kæmpe for en brugsret, der burde være klaret en gang for alle - jf. Fordelingsreglerne for Idrætsfaciliteter i Egedal Kommune.