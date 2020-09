Venstre i Egedal ser yderst positivt på det nye budget i kommunen. Foto: Ochakovskiy Vladimir (Waldemarus)/waldemarus - stock.adobe.com

Læserbrev: Venstre i Egedal ser på årets budget

"I budgettet for 2021 er det lykkedes at sætte solide Venstre-aftryk både med store, vigtige, langsigtede investeringer og med mindre projekter, til glæde og gavn på den helt korte bane,2 skriver Venstre i Egedal

Venstre vil hele Egedal - og vi vil det bredest mulige samarbejde. Det mener vi, helt enkelt, er bedst for flest mulige af Egedals borgere.

Vi har haft et godt udgangspunkt, men udligningsaftalen var et eksempel på en af udfordringerne. Indledningsvis blev vi mødt med et krav om betaling af et urealistisk stort millionbeløb, det blev dog gennem pres og forhandlinger reduceret betydeligt. Dernæst den aktuelle corona-situation, der det sidste halve år har vendt op og ned på rigtig mange menneskers hverdag.

Til trods for disse forudsætninger, er det lykkedes Venstre at stå i spidsen for et budget, hvor skatten holdes i ro og hvor der tilføres midler, både til velfærd og investeringer.

Læs hele budgetteksten på Egedal kommunes hjemmeside.

Med Venstre i spidsen har Egedal Kommune en god og sund økonomi. Det er den, der gør os i stand til at udvikle og se fremad. En fortsat robust økonomi er afgørende for fremtiden.

Der har længe været borgerindragelse i Egedal kommune. Vi ønsker at gå skridtet endnu videre og er glade for, at det har været muligt at finde midler i budgettet til at arbejde med fremtidens borgerdialog.

Venstre vil udvikle Egedal Kommune og skabe en endnu bedre hverdag for den enkelte borger.

Tak til Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Jacob Peter Loessl for at være med til at tage ansvar og bidrage konstruktivt til Egedal.