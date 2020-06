Venstre sætter ord på privatskole-projektet i Ølstykke, som nu er strandet grundet uenighed om vilkår i købsaftalen.

Læserbrev: Venstre bakker fortsat op om privatskoler

Venstres byrådsgruppe i Egedal Kommune skriver om det nu strandede privatskole-projekt i Ølstykke

Debat Lokalavisen Egedal - 26. juni 2020 kl. 11:40 Af Venstres byrådsgruppe i Egedal Kommune

Venstre hepper på gode lokale kræfter og private initiativer - det har vi hele tiden gjort og det bliver vi ved med!

I september 2019 behandlede Byrådet en imponerende ansøgning fra støtteforeningen for Ølstykke Privatskole. På den baggrund har Byrådet åbnet op for køb af areal på Spejderengen og senest en mulighed for, at indgå midlertidig lejeaftale, så der er en reel mulighed for at bygge en skole.

At rykke sit barn over på en anden skole kan være en stor beslutning. Det er ikke noget man bare lige gør. Der ligger mange svære overvejelser bag og der er mange følelser i spil - både for forældre og børn.

Derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for, at sikre trygge rammer til de kommende elever og forældre. Det gør vi ved at efterspørge en sikkerhed for, at både køb af grund og opførelse af skolen kan finansieres.

Det kan dog være svært at få en investor med på projektet, når der ikke findes en lokalplan for området - det har vi fuld forståelse for. Derfor er der i købsaftalen helt ekstraordinært tilføjet, at skolen kan træde tilbage fra handelen, såfremt en ny lokalplan ikke bliver udfærdiget, som privatskolen ønsker det. Dermed er der ingen økonomisk risiko for skolen.

Det er afgørende for os, at skabe tryghed omkring børnene og vi ved, at det også er vigtigt for de gode kræfter bag Ølstykke Privatskole.

Med den massive indsamling, som vi læser er stablet på benene på få dage, var det fortsat vores håb at skolen kunne købe grunden. Alternativt har vi foreslået, at udskyde opstart til 2021 - og på den måde få lidt mere tid.

I var så tæt på målet og vi håbede til det sidste at finansieringen ville falde på plads for jer, så børn og forældre kunne gå på sommerferie og glæde sig til, at starte på den nye skole de var stillet i udsigt.