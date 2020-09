Ulrik John Nielsen, der her ses med sine partikollegaer Helle Anna Elisabeth Nielsen og Bettina Zarp, sætter ord på partiets beslutning om at stå udenfor årets Egedal-budget.

Læserbrev: Tomme ord om vilje til samarbejde

"Alt var tilsyneladende igen klappet af på forhånd," skriver Ulrik John Nielsen, gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal, i dette læserbrev om budget-forhandlingerne i Egedal Kommune

Debat Lokalavisen Egedal - 28. september 2020 kl. 13:21 Af Ulrik John Nielsen, gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

Tak for kaffe Hr. Borgmester - mere blev det ikke til denne gang.

Du skriver, at det var ærgerligt, at både vi og SF forlod budgetforhandlingerne, der tilsyneladende var forbeholdt den såkaldte forligskreds, en gruppe af særligt udvalgte, der siger ja og amen til alt, hvad der kommer fra inderkredsen, hvilket vil sige S og V. Borgmesteren påstår og udtaler, at han ønsker samarbejdet. Virkeligheden er, at han meget tidligt i sin periode som borgmester splitter byrådet ved at lukke udvalgte ind i kredsen og lader de andre stå udenfor.

Sidste års budgettekst viste med al tydelighed denne anskuelse og fremgangsmåde som i bund og grund handler om at holde dem, der har andre holdninger, kritik eller alternative forslag til borgmesterens udspil, ude indtil de stikker piben ind altså makker ret og holder mund. De 2 hovedrolleindehavere i budgetspillet (S og V) tager broderparten selv, og overlader smulerne til de trofaste statister der retter ind for ikke at komme i unåde.

Vi fra Lokallisten Ny Egedal kom godt forberedte til budgetmødet, med konstruktive bidrag og mange gode budgetforslag, der bl.a. ville betyde et stort og mærkbart løft for de mest sårbare unge, børn på handicapområdet og ikke mindst et virkeligt løft af normeringerne i vuggestuer og børnehaver. Vi havde også foreslået at genindføre hjemmepasningsordningen, en tidligere stor Venstresag. Alle vores forslag var fuldt finansieret.

For at kunne være med i et budget skulle vi så også lige skrive under på en forligsaftale, der ville binde os på hænder og fødder det næste år. Så ville forligskredsen, nøjagtig som sidste år (2019), og så til næste år i 2021 igen overveje, om vi kunne komme med i inderkredsen eller "det gode selskab". Det nummer laver man ikke 2 gange med os.

Alt var tilsyneladende igen klappet af på forhånd, og da ordstyreren samtidigt lod en anden overtage mødeledelsen, skulle vi da også lige belæres om, hvorledes man bør føre politik, hvis man vil have noget igennem. Alt dette fra en politiker, der selv har formået at mindske sit parti i byrådet fra 3 til 1 enkelt medlem på et par år. Dette var ikke et forsøg på at inddrage os i forhandlingerne, men et forsøg på selv at komme ind i varmen og gerne på andres bekostning.

Vi oplevede ikke der blev lyttet eller vist interesse for forslagene og afvisningen af dem forblev ubegrundet. Begge dele efterlader naturligvis det indtryk, at der ikke er en reel interesse i at inddrage os - samarbejdet er faktisk ikke et ønske fra borgmesterens og forligspartiernes side. Mødet var ren proforma og skuespil.

Jeg bemærkede efterfølgende, at budgetmødet var slut mindre end et kvarter efter, at jeg havde forladt mødet. Meget tyder på at alt, som så ofte før, var aftalt forlods og mødet var rent proforma.

Vi fra Lokallisten Ny Egedal har de sidste dage set et hav af læserbreve fra alle de såkaldte forligspartier. Partier, der alle med store ord vil tager æren for alenlange forbedringer, der venter i Egedal. Efter vores mening er de virkeligt væsentlige forbedringer på kernevældfærden udeblevet.

Lokallisten Ny Egedal vil fortsat arbejde for et bedre Egedal til glæde for alle borgere, uanset hvor

man bor.