Læserbrev: Svar til Nicolai Sørensen - Vi husker også Ølstykke-børnene

Skoleudvalget havde i perioden fra 10. oktober til 30.oktober, travlt med at finde ud af hvad der gav mening at lukke. Der blev læst rapporter, der blev debatteret, der blev besøgt skoler, der blev vurderet for og i mod. Skoleudvalgets opgave var også at se på hvor, der bedst kunne skabes Kreative læringsfælleskaber, i forbindelse med renoveringen.

I dag er eleverne fra Toftehøjskolen alle sammen flyttet til den tidligere Hampelandskole, nu Søhøjskolen. Det var ikke en del af planen at eleverne skulle flytte så hurtigt, men det har været et ønske fra ledelse og skolebestyrelse, så det er muligt at arbejde på at få skabt en NY skole. Siden beslutningen i 2018, er der arbejdet med at projektere renoveringen af Søhøjskolen. I august 2019, blev der vedtaget et principprogram for "De kreative læringsmiljøer" på alle kommunens skoler og efterfølgende er der, i samarbejdet med skolebestyrelsen, elever og medarbejder arbejdet på hvordan der skabes kreative læringsmiljøer på Søhøjskolen.