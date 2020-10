En læser skriver om den øjeblikkelige Rema 1000-sag i Ølstykke. Foto: KT

Læserbrev: Super ærgerligt at miste Rema 1000

Henrik Torp fra Ølstykke har skrevet dette læserbrev om Rema 1000-sagen

Af Henrik Torp, Mosevej 22 i Ølstykke
09. oktober 2020

Når nu Rema 1000-Jakob bliver rigtig træt over at køleanlægget trænger til en udskiftning - og det strejker, og han vælger at smide håndklædet i ringen og strække hænderne i vejret, så kan vi da bare få et motionscenter med take away, det manglede vi da.

Det vil være superærgerligt at miste Rema på Rådhus Álle, men med de vilkår Jakob har, er det umulig at drive en fornuftig. Hvis borgmesteren under hånden har lovet Bo Jacobsens planteskole til fjernvarmeværket, så har vi kun Fakta, der efter Coop's nye konceptet skal ændres til "365" en discount af en discount udgave. Så vil vi finde et andet sted at bo - og det bliver ikke Ølstykke.

Da vi flyttede til Ølstykke i 1990 havde vi af fødevarebutikker: Irma, der hvor Rema er nu, en Netto, hvor dyrlægen er, Suma, hvor der er motionscenter, Brugsen hvor Fakta ligger, købmand Christiansen nord for banen, hvor det nye og pæne byhus er blevet bygget.

Når Jakob rejser, så er der stort set kun take away, og motionscenter - og bedemandsforretningen, men det passer godt til en dødende/død by.

Giv Rema en god grund (til) - og mulighed at drive forretning. Vi så meget gerne det er i (midt)byen.