Man efterlader det største beboelsesområde i Ølstykke uden en central skole og samtidig gør man det mindre attraktivt at bo i det område," skriver Nicolai Sørensen.

Læserbrev: Status på Kreative læringsmiljøer?

Nicolai Sørensen fra Ølstykke har skrevet dette læserbrev om skole-situationen efter lukningen af Toftehøjskolen

Debat Lokalavisen Egedal - 10. august 2020 kl. 10:38 Af Nicolai Sørensen, Svanevej 6, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu gået mere end 1 år siden et flertal i Egedal byråd, med Venstre og Socialdemokratiet i spidsen, havde travlt med at få lukket Toftehøjskolen og flyttet indskolingseleverne. I år sagde mellemtrin og udskoling farvel til Toftehøjskolen, og kan nu se frem til at starte op på Hampelandskolen/Søhøjskolen - Hermed er Toftehøj officielt lukket som skole.

Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg som borger i det område af Ølstykke som Toftehøjskolen dækkede, stadig undrer mig over, hvordan politikerne kunne vælge denne løsning. Man efterlader det største beboelsesområde i Ølstykke uden en central skole og samtidig gør man det mindre attraktivt at bo i det område.

Hvilken skole møder børnene så op til?

Toftehøj blev bl.a. lukket fordi den havde et større vedligeholdelsesefterslæb end Hampeland, men er det så stadig tilfældet eller kan det have ændret sig?

Da politikerne i 2018 besluttede at lukke Toftehøj, havde den et samlet renoveringsbehov på 17.1millioner kr., hvoraf det kritiske vedligeholdelsesefterslæb indtil 2023, var estimeret til 13.9 millioner kr. hvilket giver et vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter på 1.364 kr. og en bygningsvurdering på 4.15.

Hampelandskolen havde ikke samme behov, da det samlede renoveringsbehov kun var på 7.3 millioner kr., hvilket giver et vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter på 766 kr. og en bygningsvurdering på 3.80.

Dette er Egedal kommunes skala til vurdering af bygninger:

o 1 - Som Ny

o 2 - Letter slidt

o 3 - Slidt

o 4 - Defekt, eller meget slidt

o 5 - Sikkerheds- sundhedsrisiko

Hvad er situationen i 2020?

Situationen er nu, at Toftehøjskolen har reduceret sit renoveringsbehov med næsten 6 millioner til 11.23 millioner kr., hvilket giver et vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter på 898 kr. og en bygningsvurdering på 3.94.

Hvorimod situationen på Hampeland er meget anderledes, da vedligeholdelsesefterslæbet er steget med over 100% til 14.98 millioner kr., det giver et vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter på 1.572 kr. og en bygningsvurdering på 4.99, altså meget tæt på at skolen udgør en sikkerheds- og sundhedsrisiko. Samtidig er hele beløbet sat som genopretning, hvilket vil sige at det skal laves inden for 1-2 år.

"Bygningen kan udgøre en fare for sikkerhed og sundhed"

Alle os som har haft børn på Toftehøjskolen, bliver nu tvunget til at sende vores børn fra en "slidt skole", til en skole, som Egedal kommune selv klassificerer så tæt man kan komme på "Bygningen kan udgøre en fare for sikkerhed og sundhed" som muligt, og ikke nok med det, kommer der ombygning og udbygning samtidig med at vores børn skal modtage undervisning. Er dette overhovedet forsvarligt?