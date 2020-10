"Forklaringen med afslag til Rema 1000 med baggrund i, at det vil ødelægge forretningslivet, er da en dårlig undskyldning," skriver en læser.

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Spørgsmål til borgmesteren om Rema-afslag og fjernvarme-projekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Spørgsmål til borgmesteren om Rema-afslag og fjernvarme-projekt

"Hvornår får vi borgere i stationsbyen et klart svar om baggrunden for, at byrådet sagde nej til Rema 1000, men pt har ladet en mulighed stå åben for Egedal Fjernvarme A/S på ønsket om pågældende grund," spørger Illa Jepsen fra Ølstykke

Debat Lokalavisen Egedal - 08. oktober 2020 kl. 13:25 Af Illa Jepsen, Akelejevej 2, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen

Spørgsmål til byrådet/borgmester Karsten Søndergaard ud fra de oplysninger, der stod i Lokalavisens artikel på sn.dk/egedal den 7.10.20 vedrørende afslag til Rema 1000.

I artiklen siger Karsten Søndergaard, at de to projekter (flytning af Rema 1000 og placering af nyt fjernvarme anlæg) ikke har noget med hinanden at gøre, da det er to forskellige projekter, samt at kommunen ikke har været involveret i det udspil, som Egedal Fjernvarme A/S er kommet med i forhold til ønske om mulige placeringer på nævnte grund (planteskolen).

Men ligesom byrådet nu har sagt nej til Rema 1000s ønske om at flytte ned på planteskolens grund, så kan kommunen vel også sige nej til Egedal Fjernvarme A/S ønske om placering samme sted, hvis byrådet ønsker det, Hvad er forskellen på de to projekter??

Og jeg undres over, at mellem 1200-1300 støtte underskrifter for Rema 1000s flytning ikke bliver bekendtgjort for byrådet inden afstemningen på trods af, at underskrifterne var afleveret rettidigt til kommunen.

I spørgetiden i går via nettet tirsdag den 6.10, fik spørgeren heller ikke noget klart svar fra borgmesteren på spørgsmål omkring Rema 1000 afslag samt fremtidige tanker med pågældende grund, men vi lyttere fik nogle meget luftige ukonkrete overordnede tanker for stationsbyen fra Toftehøjskolens grund til Stationen. Der blev meget behændigt svaret uden om selve spørgsmålene.

Hvornår får vi borgere i stationsbyen et klart svar om baggrunden for, at byrådet sagde nej til Rema 1000, men pt har ladet en mulighed stå åben for Egedal Fjernvarme A/S på ønsket om pågældende grund?

Forklaringen med afslag til Rema 1000 med baggrund i, at det vil ødelægge forretningslivet, er da en dårlig undskyldning, da byen jo netop er gået i stå der for længst. De serviceydelser, der er tilbage i hovedgaden, vil ikke være afhængige af, om Rema 1000 flytter eller ej. Frisør, fodterapeut, Cykelhandler, pizzeria, bedemand mf. Og vi har stadig Fakta

Byrådet kan vel ikke fortænke flere af os borgere i at have en mistanken om, at der er en eller anden skjult dagsorden omkring fremtiden for planteskolens grund, siden Rema 1000 nu har fået et klart nej, men ikke Egedal Fjernvarme A/S. Bo har jo længe ønsket at komme af med grunden (planteskolen), så det er ikke der problemet ligger.

Planerne om nedlægning af Toftehøjskolen inklusive flytning af nuværende fjernvarmeanlæg er jo heller ikke noget, der lige er opstået, men har været kendt længe. Så byrådet kan vel ikke være helt uvidende om, at Egedal Fjernvarme A/S også skal have et sted at flytte hen.

Så hvad er kommunens/byrådets tanker/planer med planteskolens grund i fremtiden??