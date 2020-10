Læserbrev: Skal vi klimatilpasse Stenløse by flere gange?

"Beslutningen om hvorledes Stenløse by bedst klimatilpasses i fremtiden, ligger hos jer politikkere. Betalingen for hele projektet ligger hos borgerne i Egedal på vores spildevandsbetaling," skriver Bianca Ravn fra Stenløse

Gennem 28 år har jeg haft fornøjelsen af at være nabo til Stenløse å. Jeg har aldrig oplevet problemer - som oversvømmelse, rotter eller lugtgener ved åen. Tværtimod opleves et rigt dyreliv som flagermus, guldsmede, insekter, tudser, fugle osv.

I 2018 havde jeg kontakt til Novafos. Novafos valgte at sende en medarbejder efter flere email korrespondancer. Novafos medarbejder tjekkede kommunes hovedkloak vha pumpestationen på Birkevej. Novafos afsluttede sagen hos os, med at sætte en tilbageløbsstopper i udløbet af vores private kloak, for at undgå ophobning og tilbageløb fra kommunes kloak ved skybrud...

Beslutningen om hvorledes Stenløse by bedst klimatilpasses i fremtiden, ligger hos jer politikkere. Betalingen for hele projektet ligger hos borgerne i Egedal på vores spildevandsbetaling.

Forslag 4 - hvor åen bevares og alle regnvandsudløb fjernes fra åen, har Novafos budgetteret til 360 mill kr. Et skræmmende forslag som jeg har været med til at få nærmere belyst på mødet med følgegruppen... Dette har ikke været muligt på nuværende tidspunkt.

Jeg håber I alle vil være med til, at undersøge behov og muligheder for klimatilpasning af Stenløse. At I vil være med til at stille spørgsmål og undre jer. Jeg ønsker ikke borgerne i Egedal kommune skal betale til en ny klimatilpasning om få år, når vores kloaker løber over.