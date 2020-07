Det Radikale Venstre vil arbejde for at kommunerne fritages for ansvaret for børn med særlige behov. Modelfoto Foto: Elena Elisseeva

Læserbrev: Radikalt forslag

Anders Larsen, Æblevangen 23 i Smørum, har skrevet dette læserbrev

Af Anders Larsen, Æblevangen 23, Smørum

Radikalt forslag til ændret fordeling af opgaver mellem regioner og kommuner.

Det Radikale Venstre vil arbejde for at kommunerne fritages for ansvaret for børn med særlige behov.

Forankret hos de radikale i Egedal vil der på landsmødet, hvor partiets politik jo fastlægges blive stillet forslag om at fritage kommunerne for ansvaret for børn med særlige behov

Som udgangspunkt overføres kommunernes andel af området til regionerne

Historisk var der allerede under tilblivelsen af strukturreformen opmærksomhed på om kommunerne kunne magte opgaven. Men KL's direktør anbefalede at kommunerne "ragede til sig". "Wer hat der hat"; så måtte man senere se, om man fagligt kunne løfte området.

Siden da har har ankestyrelsens omgørelser af kommunernes afgørelser haft et omfang, der betyder at borgerne ofte er bedre stillet ved ikke at søge kommunerne om den hjælp, de har krav på.

Graver man i politisk fokus, dukker der forhold op som er uacceptable for Det Radikale Venstre. I mange tilfælde tillægges kommunens økonomi meget stor vægt. Hensynet til børn tilsidesættes.

Det absolutte fokus på økonomien og serviceramme fører også til en kritisabel forvaltning af området, fx begunstigelse af kommunens egne institutioner også i tilfælde, hvor privateudbydere har det fagligt set bedste tilbud.