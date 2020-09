Rikke Mortensen sætter ord på de Radikale prioriteringer i årets budget. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Radikale - Vi skal ikke kun lytte. Vi skal turde løsne grebet om initiativretten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Radikale - Vi skal ikke kun lytte. Vi skal turde løsne grebet om initiativretten

"I Radikale Venstre så mener vi, at den absolut vigtigste dagsorden og den som overskygger alle andre er at få endnu bedre hånd om borgerdialogen,2 skriver byrådsmedlem Rikke Mortensen i dette læserbrev

Debat Lokalavisen Egedal - 22. september 2020 kl. 13:13 Af Rikke Mortensen, gruppeformand for Radikale Venstre i Egedal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lad os slå fast, at alle de som sidder i Egedal Byråd har et ønske om at gøre en forskel for borgerne i Egedal, men vi har forskellige værdier og sidder på forskellige mandater.

I denne avis har, der igennem de sidste par uger været flere artikler om budgetønsker fra de politiske partier. Ønskesedlen er lang og hvis man vil det hele, så er spørgsmålet, hvad vil man så egentlig, når det kommer til stykket.

I Radikale Venstre så mener vi, at den absolut vigtigste dagsorden og den som overskygger alle andre er at få endnu bedre hånd om borgerdialogen. Vi skal ikke kun lytte - vi skal turde vende beslutningskæden om - lade tingene spire udefra og ind. Og så skal vi blive bedre til at kommunikere uanset om det er i dialogen med borgeren i handicapforvaltningen eller om det i forbindelse med ønsket om at skabe et kulturhus i Ganløse.

Vi skal blive endnu skarpere på vores dialogiske processer - vi skal turde eksperimentere med nye måder at møde borgerne på. og sammen finde de løsninger som giver vores borgere 'verdens bedste hverdag'

Vi har et helt konkret forslag i dette års budget , vi ønsker et dialogforum for borgerdialog, et sted hvor vi sammen kan blive skarpere på at udvikle Egedal sammen med borgerne.

Et andet forslag er en frivilligheds- eller landsbypulje - dette forslag minder om, det man kan kalde borgerbudgetter, og det håber vi på at se meget mere af i fremtiden.

Det vigtigste er at lytte - men også at lade de gode ideer spire udefra og ind - vi skal meget mere end at lytte til borgerne - vi skal lade dem, det handler om få initiativretten.

Med dette overordnede tema på plads, så skal vi have fokus på, at vi får både flere ældre og flere børn og begge steder skal vi kunne levere tilbud af høj kvalitet - både på plejecenteret og i vuggestuen.

Vi skal have børn i trivsel, og det får vi ved at få sat skub på minimumsnormeringer, derfor ønsker vi også at afsætte flere midler allerede nu end dem som følger med 'lovpakken'. Vi mener ikke kun, at det skal være hænder, det skal være uddannede hænder, og derfor ønsker vi flere pædagoger. Radikale Venstre har derfor stillet forslag om en pulje til efteruddannelse af vores dygtige pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Det nytter ikke noget at råbe minimumsnormeringer, hvis vi ikke kan rekruttere, derfor er det også tid til at gøre Egedal mere attraktiv som arbejdsplads, det er også tid på se på løn og ansættelsesforhold - en dagsorden som i øvrigt også er presserende på SOSU og skoleområdet. Denne indsats ser vi gerne, at der sker en kvalificering af i løbet af 2021 med henblik på en prioritering i budget 2022.

I sidste års budget afsatte vi penge til 2-voksenordning i indskolingen, og i år stiller vi forslag om at denne ordning også udvides til mellemtrinnet - altså 4-6 klasse. Der skal ekstra ressourcer til de klasser, hvor der eksempelvis er flere børn med særlige behov, og skolerne skal selv have mulighed for at prioritere.

Og så skal vi sikre at vores dygtige medarbejdere bruger deres ressourcer på det, som de er bedst til - 'skomager bliv ved din læst' -, og derfor ser vi gerne 'pedelordningen' genoplivet samt en bedre IT understøttelse i hverdagen.

Vi har bedt om at få kvalificeret et forslag til en ungeindsats i Egedal. Vi ved, at rigtig mange af vores unge har ondt i livet, vi skal have ressourcer til blandt andet at arbejde med ensomhed og trivsel.

Vi ønsker en saltvandsindsprøjtning til arbejdet med de unge, det kan ske ved ekstra ressourcer til SSP men også ved bedre normeringer i vores klubber.

Vi skal sikre værdighed og trivsel hele livet, og derfor skal vi både sikre, at vi har de plejeboliger, som vi har behov for samtidig med, at der skal være nærværende og kompetent pleje af vores ældre medborgere. Vi ser gerne et løft af området med flere hænder og mere fokus på demens.

Vi har igennem de senere år skåret på handicapområdet ,og det kan vi desværre også se tydeligt i antallet af omgjorte sager fra Det Sociale Nævn, derfor vil vi gerne have, at der over 2021 sker et genbesøg af vores kvalitetsstandarder på området i forhold til budget 2022.

Vi ser flere børn og unge med diagnoser, det skal vi tage ganske alvorligt og der skal sættes ind, vi ønsker derfor, at der igangsættes et analysearbejde op i mod budget 2022 i forhold til en prioritering på området.

Vi er i øjeblikket i gang med at opføre et nyt plejecenter ved Egedal Sundhedshus for at sikre, at vi lever op til plejeboliggarantien, men vi skal også huske de små Egedalborgere og derfor ønsker vi med dette års budget at få afsat flere midler til en ny stor institution i Ølstykke gerne i forbindelse med Egedal By. Vi udvider i øjeblikket på Hvidehøj i Ganløse for at sikre at de små Ganløseborgere kan blive passet i byen og vi er opmærksomme på, at det også halter med pladsen i Smørum.

Vi afsætter med dette års budget en pulje til COVID-19, en pulje der blandt andet kan finde anvendelse til at sikre den nødvendige rengøring i forhold til at begrænse smitten med COVID.

Vi ser frem til forsatte forhandlinger om budget 2021-24, det ser meget lovende ud, og vi er sikre på, at vi nok skal nå frem til et godt resultat i fællesskab.