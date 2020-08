Jens Skov skriver om de politiske følgegrupper i Egedal Kommune.

Læserbrev: Politiske følgegrupper i Egedal

Jens Skov, byrådsmedlem for SF i Egedal Kommune, har skrevet dette læserbrev om de politiske følgegrupper i Egedal

Debat Lokalavisen Egedal - 31. august 2020 kl. 15:04 Af Jens Skov, byrådsmedlem for SF i Egedal Kommune

På byrådsmødet 26-8-2020 sagde borgmesteren, at vi ikke kunne nævne et eneste eksempel på at en politisk følgegruppe i byrådet havde truffet beslutninger.

Tanken er at følgegrupperne kun lige berører og koordinerer sagerne, så de er klar til udvalgsbehandling.

Præmissen er at alle beslutninger f.eks vedrørende byggesager skal udvalgsbehandles. I styrelsesvedtægten som byrådet besluttede ved det konstituerende byrådsmøde 6 december 2017 står der:

"Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om:

o Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område"

Udvalgene skal altså udarbejde sagerne og ikke overtage beslutninger fra en følgegruppe uden mandat.

Og her bliver eksempler på at følgegrupperne har taget beslutninger interessante.

Det første eksempel, som jeg også fortalte borgmesteren på byrådsmødet, er at den politiske følgegruppe vedr. skoleområdet allerede i oktober 2019 besluttede at igangsætte analyser og beregninger om en ny skole i Stenløse

Et andet eksempel er dette:

Der udarbejdes en kapacitetsanalyse for daginstitutioner, der forelægges familieudvalget maj 2018. Kapacitetsanalysen slår fast:

"Vi fastsætter kapaciteten ud fra kvalitetsniveau B i Bygningsreglementet."

I december 2019 drøftes det i følgegruppen om hvilket kvalitetsniveau en udbygning af Hvidehøj i Ganløse skal have.

I sagen skrives: "

Der lægges op til at ændre metode til opgørelse af såvel børnetal som børneareal sammenlignet med tidligere kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet.

Kvalitetsniveau forstået som tilgængeligt børneareal pr. barn, hvor resultatet vil afhænge af, hvorvidt der tages udgangspunkt i niveau B eller C, som defineret i bygningsreglementet."

Følgegruppen skal altså tage stilling til om administrationen skal fortsætte med kvalitetsniveau B eller det billigere C.

I februar foreligges en sag for familieudvalget med scenarier for udvidelsen. I denne skrives der: "Pladsbehovet pr. barn er opgjort med udgangspunkt i retningslinjer fra Statens Byggeforskningsinstitut, der anbefaler et mindsteareal 'Kvalitetsniveau C'."

Det er altså tydeligt at følgegruppen har sat politisk retning (besluttet) at man skal arbejde videre med det - ringere - kvalitetsniveau C.