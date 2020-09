Rikke Mortensen, byrådsmedlem for Radikale Venstre i Egedal

Læserbrev: Ønskes - Kommunale retningslinier for fjernelse af asbest

Rikke Mortensen og Anders Larsen fra Egedal Radikale Venstre er på banen med dette læserbrev om asbest

Af Rikke Mortensen og Anders Larsen, Egedal Radikale Venstre

I Egedal er der iflg Danmarks Statistik 33000 bygninger. Heraf er knapt 9000 bygget med asbest i tagene. Mange af disse tage står nu for at blive skiftet ud

Selv i små mængder er asbest farligt at arbejde med og farligt for omgivelserne.

Derfor findes der omhyggelige retningslinjer udarbejdet af Arbejdstilsynet.

Problemet er blot, at der findes en undtagelsesparagraf, som man kan vælge næsten frit. Og så er der næsten ingen regulering.

Der er ingen retningslinjer der tager udgangspunkt i borgernes og ikke mindst børnenes helbred

Tæt lav bebyggelse er en gennemgående planløsning for mange boligområder. Der er eksempler på tømrere, der fjernede tagplader uden at være klar over at de arbejdede med asbest. Derfor ville de ikke overveje det problematiske i en udækket sandkasse hos naboen.

Den løse regulering betyder, at hvis der er to forskellige bygherrer, kan taget på halvdelen af et dobbelthus blive håndteret samvittighedsfuldt og på den anden halvdel sjusket. For et 45 m2 tag kan det betyde en konkurrencefordel for det sjuskede firma på 30000 kroner

For at skabe ligevægt i konkurrencen og sikre borgernes sundhed bør kommunen udarbejde retningslinjer for fjernelse af eternitplader med asbest.