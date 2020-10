Læserbrev: Nu skal Frederikssundsmotorvejen gøres færdig

Da min kone og jeg flyttede til Gundsømagle i 1973 fik vi at vide, at motorvejen skulle gå hen over vores marker på Gulddyssegården. Hvornår debatten startede ved jeg ikke, men jeg ved at Frederikssundsmotorvejen nu - sådan umotiveret - stopper uden for Smørum! Samtidig er der nu bygget en ny stor og flot bro over Roskilde fjor syd for Frederikssund, med vejanlæg der er klar til at modtage den sidste etape af Frederikssundsmotorvejen. Hvad venter vi på?