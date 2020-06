Læserbrev: Nu er nok - nok

En læser skriver om det kuldsejlede privatskoleprojekt på Spejderengen i Ølstykke.

John Nielsen fra Ganløse har skrevet dette læserbrev om det kuldsejlede privatskoleprojekt i Ølstykke

Af John Nielsen, Mosevej 16, Ganløse, 3660 Stenløse

Mindre end 24 timer efter privatskoleprojektet måtte opgives har venstres byrådsgruppe under overskriften "Venstre bakker fortsat op om privatskoler" sendt et fælles læserbrev i sagen om det kuldsejlede privatskoleprojekt.

Man fortsætter under parolen: "Venstre hepper på gode lokale kræf-ter og private initiativer - det har vi hele tiden gjort og det bliver vi ved med". Man tror, det er løgn, men det står der sort på hvidt. "Vi hepper ! o.s.v. og det bliver vi ved med".

Hvis dette læserbrev fra Venstre ikke er en hån og at føje spot til skade mod alle de gode kræfter og engagerede mennesker, der arbejdede hårdt og længe for at få et godt projekt op at køre, så ved jeg ikke, hvad det er. Og dog - jo det er også aldeles uanstændigt og under lavmålet!

Der remses, i læserbrevet, en række forhold op, som kan, og er, blevet anfægtet og blot er en stor bortforklaring på den elendige politiske sagsbehandling, der har fundet sted. Hvem er ansvarlig for at det ikke lykkedes at få et godt privat initiativ gennemført?

Det er Egedals 1. mand og Venstregruppen, der totalt har svigtet deres ansvar og sagtens kunne ha-ve bistået dette projekt, hvis man havde levet op til sin overskrift "Venstre bakker op o.s.v."

Hvis Venstre nu vil holde op med at gøre knæfald overfor Socialdemokraterne, kan det måske, ad åre, lykkes for en evt. anden gruppe, der ønsker at oprette en privatskole. Venstre vil jo både heppe og bistå - eller vil de ???

Der føres ikke Venstrepolitik i Egedal Kommune. Hele Venstregruppen står i kø ved håndvasken for at bortforklare og prøve at redde ansigt.