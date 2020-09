Formanden for Egedal Seniorråd håber, at de Konservative sigter mere bredt i budget-forhandlingerne.

Læserbrev: Kommentar til de Konservatives budget-ønsker i Egedal

Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd, sætter ord på de Konservatives budgetønsker i Egedal Kommune

Debat Lokalavisen Egedal - 16. september 2020 kl. 07:09 Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd, Skorpionen 5, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gruppeformand for de Konservative og formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Hagendrup går forhåbentlig enegang.

Det første der slog mig. Det kan ikke være rigtigt, at Charlotte Hagendrup i de Konservatives budget-ønsker for 2021 ensidigt går på et og kun et fagudvalgsområde, Kultur- og Erhvervsudvalget, hvor hun selv er formand.

Mit kendskab til de Konservative har altid været, at de arbejder for hele Egedal Kommune. Det ser ud til at have ændret sig. En god profilering af sit udvalgs- og formandsområde med store budget-ønsker, der "batter noget" er selvfølgelig ikke at foragte. Men det klæder ikke de Konser-vative med denne enegang.

Den malende beskrivelse af ødelæggelser af lokationerne er selvfølgelig utilstedeligt. Er de Konservative sikre på, hvis der afsættes penge på budgettet, så holder ødelæggelserne op. Der kan selvfølgelig købes nyt, hvor ting ødelægges. Jeg tror, at det er andetsteds, der skal sættes ind, og det er dem, der forårsa-ger ødelæggelserne og udøver hærværk. Giv' dem ejerskab og tillid - tal med dem og ikke til dem.

Det er prisværdigt med de Konservatives budget-ønsker på kultur og idrætsområdet. Der skal et geval-digt løft til i de kommende år, dvs. ikke kun i 2021, men også i årene fremover. Umiddelbart mener jeg ikke, at vi i Egedal Kommune er helt tabt på kultur og idrætsområdet. Formandens budget-ønsker ligger selvfølgelig også indenfor formandens profileringsområde. Det bærer en lille smule præg af "nice-to-have".

De Konservative afslutter deres budget-ønsker med, at virksomhederne bliver helt fritaget for dæknings-afgiften. Et gammelt kendt og godt ønske fra de Konservativ. Stadigvæk indenfor formandens profile-ringsområde.

Jeg håber på, at de Konservative i budgetforhandlingerne sigter noget mere bredt. Det kan for eksempel være i henhold til følgende udtalelse fra borgmesteren: " Vi kan ikke løbe fra, at vi har et ældre- og et børneområde, hvor vi er presset og har mange udgifter." Presset er der stadig. Nu er der mulighed for at gøre noget ved det af de Konservative i budget 2021 - 24. Og som kommunaldirektøren oplyste på bud-getmødet i Byrådssalen: "at ældreområdet i Egedal Kommune er under pres, og der kommer flere ældre i de kommende år og også flere ældre-ældre borgere over 80, der er ret så ressourcekrævende". Her "batter det noget" med en pæn tilførelse af budgetmidler i 2021 og i overslagsårene.

De Konservative ønskes held og lykke med budgetforhandlingerne - og det gerne bredt.