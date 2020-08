"Derfor skal der selvfølgelig på Kildedal området skabes en ny og moderne version af landsbyen, hvor de kommende beboere får medindflydelse på udformningen og indholdet," skriver Marianne Bjerre og Peder Schmidt.

Læserbrev: Kildedalområdets fremtidige anvendelse?

Marianne Bjerre og Peder Schmidt skriver om Kildedal-området

Af Marianne Bjerre og Peder Schmidt, Rolandsgården, Knardrupvej 43, 3660 Stenløse

Vi har senest erfaret at forhandlingen om salg af kommunens jord til arresthus er sat i bero, og forhåbentlig helt droppet.

Mange har givet udtryk for, at det er en ringe anvendelse af et 25 Ha stort jordområde, med en unik beliggenhed - Så det er glædeligt at politikerne har droppet den plan.

Hvad skal jorden så anvendes til?

Set i sammenhæng med de omkringliggende kommuner, Ballerup og Furesøens udvikling af de områder der grænser op til Kildedal, tæt på infrastruktur, offentlig transport og med en spændende natur, er det nærliggende og fornuftigt at tænke, at der selvfølgelig skal ligge boliger.

Boliger, som vil kunne understøtte de store erhvervsområder, der allerede er i Ballerup kommune og på Flyvestationen, der også udvikler sit eget erhvervsområde.

Som argument herimod hører vi, at kommunen ikke må etablere flere boliger end det der er aftalt med Regionen i en 10-årig udviklingsplan. Men det kan man selvfølgelig ændre på, hvis der er politisk vilje til det.

I Politikens tillæg d 23. august om Byudvikling kan man læse, at Køge er en meget populær kommune for bosætning af unge familier fra København. Borgmester Marie Stærke bliver citeret for at udtale: "Ønskedrømmen er familier fra hovedstadens brokvarterer Amager og Valby, hvor begge forældre har gode uddannelser, fast job og børn i den skolepligtige alder. Det giver faste skatteindtægter mange år fremover til kommunen". "Der skal være borgere, som på længere sigt kan bidrage til forsørgelse af det stigende antal ælde i fremtiden." Køge kommune er i gang med et boligudbygnings projekt sammen med og Real Dania. Det har været i gang igennem en årrække. Det tiltrækker mange nye borgere til Køge kommune og det er der begejstring for.

Hvad er Egedals politikere argument for ikke at ville arbejde for bosætning i Kildedal?

Fordi lyder argumenterne - så skal der etableres skoler- instutioner- ældrepleje og meget andet.

Det skal der jo også i Køge, Furesø eller Frederikssund, som også prøver at tiltrække så mange nye familier som muligt, for at kunne udvikle deres lokalområder. I Vinge bliver der nu bygget nye lejligheder, og der er allerede rift om dem længe før de er bygget.

I løbet af de kommende 10 år forventes det at Hovedstads kommunerne vil vokse med 200.000 indbyggere. Med en nærhed på store arbejdspladser og tæt ved København, er det derfor forbløffende, at det ikke skulle være attraktivt at udvikle Kildedal jorden til boligformål, og dermed understøttelse og sikring af kommunens økonomi mange år frem, med løbende skatteindtægter og omsætning.

Borgmesterens afvisning på Kommunalbestyrelsens møde i juni, om at lave en langsigtet kalkulation på henholdsvis indtægter ved et arresthus - contra boligudbygning mangler vi fortsat.

Det er en helt almindelig udregning, som enhver større virksomhed selvfølgelig vil lave før en større investering. Og det kan vores kommune selvfølgelig også få udført, hvis viljen er der.

En ny landsby i Kildedal området

Egedal kommune adskiller sig fra de omkringliggende kommuner ved at være en samling af mange mindre landsbyer og få større byer. Det er enestående af have det særkende så tæt på hovedstaden. Det er en styrke for det lokale sammenhold og det er vigtigt at bevare.

Ved Kildedal og Knardrup er området fyldt med arkæologi og historie tilbage til jernalderen og vikingetiden. Det har været et godt sted at bo igennem alle tider.

Derfor skal der selvfølgelig på Kildedal området skabes en ny og moderne version af landsbyen, hvor de kommende beboere får medindflydelse på udformningen og indholdet.

I den kommende lokalplan for hele området skal der tages stilling til størrelse og anvendelse.

En afgrænsning skal sikre, at der fortsat er åbent landbrugsland mellem den kommende nye landsby på Kildedal jorden og Knardrup. En grøn og kile, som strækker sig fra Jonstrup hen over flyvepladsen og ud i det åbne land. Således kan man styrke og fastholde det unikke landsbysamfund også ved etablering af en helt ny landsby på Kildedal jorden.

En ny landsby på Kildedal vil være omkranset af et grønt bælte hele vejen rundt, ligge tæt på arbejdspladser og infrastruktur, og give de allerbedste levemuligheder for familiers trivsel.

Hvis vi kigger os omkring og ser hvad der bliver etableret af spændende og nytænkende boliger, kan det derfor undre, at der ikke blandt Egedals politikere er visioner for, hvordan fremtidens boligformer kunne udvikles og etableres i netop dette velbeliggende område af Egedal kommune.

Man kan bare kigge mod Værløse flyvestation, Sydlejren ved Måløv, hvor der bygges meget spændende og fremtidsorienterede boliger, med plads til fællesskab og udfoldelse i smuk natur.

I lejre kommune er nytænkende boligprojekter allerede færdige og flere er på vej. Familier går sammen for at designe deres egne boligdrømme om fællesskab, natur og frihed.

I Gribskov kommune ved Vejby, arbejdes på at lave en kollektiv landsby afstemt efter familiers ønske om at have adgang til natur og fællesskab og en genopfindelse af landsbyen. Mange af den slags initiativer ser vi poppe op og blive realiseret fordi der er ønske og behov for netop alternativer til parcelhus kulturen.

Egedal kunne blive et foregangs eksempel ved at være nytænkende på etablering af fremtidens landsby tæt på byen.

Lad os sammen skabe noget mageløst!