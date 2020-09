"I Egedal Erhverv har vi først og fremmest fokus på de virksomheder, der allerede ligger i kommunen. Men vi har også ambitioner om, at vi skal have flere virksomheder til - også gerne større af slagsen," skriver formand Mikkel Davidsen. Foto: Tyler Olson Simplefoto

Læserbrev: Kære byråd - husk erhvervet i budgetforhandlingerne

Mikkel Davidsen, formand for Egedal Erhverv, opfordrer byrådet til at prioritere erhvervslivet i de igangværende budgetforhandlinger

Af Mikkel Davidsen, bestyrelsesformand i Egedal Erhverv

Erhvervslivet spiller en central rolle i et attraktivt og velfungerende lokalsamfund som Egedal. Det handler ganske enkelt om sammenhængskraft.

Ud over de kommunale indtægter, der er forbundet med at have et velfungerende erhvervsliv, så er det virksomhederne, der sørger for mange af de lokale arbejdspladser. Det er også dem, der sørger for, at nogle af vores unge mennesker kan få fritidsjobs samt praktik- og lærepladser. Det er ofte erhvervslivet, der sponsorer vores mange foreninger, så de kan opretholde et ordentligt aktivitetsniveau. Og helt grundlæggende er et levende handels- og erhvervsliv medvirkende til, at man har lyst til at bosætte sig og blive boende i Egedal. Det er altså egentlig ikke for virksomhedernes skyld, at vi skal udvikle erhvervslivet - det er for Egedals skyld.

Derfor har vi som erhvervslivets talerør to klare ønsker til byrådet, der lige nu er i gang med budgetforhandlingerne.

Ønske 1: Fastholdelse af serviceniveau (som minimum)

Serviceniveauet og kommunens fokus på erhvervslivet - politisk som administrativt - har fået et markant løft de senere år. Det er vi meget glade for, og vi kan alle se, at det bærer frugt. Senest i Dansk Byggeris rapport om erhvervsvenlighed, hvor Egedal hoppede 42 pladser frem til en flot 15. plads.

Det betyder dog ikke, at vi kan hvilke på laurbærrene, og at alt er fryd og gammen. Det er helt essentielt for os, at det nuværende serviceniveau og indsatsen for at forbedre vilkårene for erhvervslivet fastholdes. Der er momentum lige nu - og det skal vi holde fast i.

Vi ser også meget gerne, at området tilføres flere midler til endnu mere proaktiv erhvervsservice. Det kommer lokalsamfundet til gode på den lange bane.

Ønske 2: Flere ressourcer til tiltrækning af nye virksomheder

I Egedal Erhverv har vi først og fremmest fokus på de virksomheder, der allerede ligger i kommunen. Men vi har også ambitioner om, at vi skal have flere virksomheder til - også gerne større af slagsen.

Det vil nemlig være en kæmpe gevinst for hele vores område. Flere nye virksomheder i Egedal vil betyde øgede kommunale indtægter, flere lokale arbejdspladser, mere intern samhandel, større udbud af produkter og ydelser til borgerne, et rigere handelsliv og deraf mulighed for større kommerciel opbakning til vores foreningsliv.

Alt dette sker dog ikke af sig selv.

Det kræver vilje, et vigtigt stykke strategisk arbejde og ikke mindst flere ressourcer til proaktivt at markedsføre og "sælge" Egedal til interesserede virksomheder.

Vi ser et stort uudnyttet potentiale her, og vi har også en række ideer til, hvordan denne indsats kan gribes an.

Det er et faktum, at Egedal Kommune har en række ubeboede erhvervsgrunde liggende, så vi anser det som relativt lavthængende frugter (selvom det ikke bliver let) at få fyldt grundene op med nye virksomheder - til gavn for hele Egedal.

Vi vil ønske byrådet god arbejdslyst med at få budgettet på plads - det er bestemt ikke en let øvelse at få puslespillet til at gå op, men vi håber og tror på, at der kommer til at stå 'erhverv' på minimum et par af brikkerne.