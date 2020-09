Læserbrev: Jens Skov svarer borgmesteren

Jens Skov, byrådsmedlem for SF, sætter ord på Karsten Søndergaards udtalelser i forbindelse med det igangværende budget

Af Jens Skov, byrådsmedlem for SF i Egedal Kommune

Borgmester Karsten Søndergaard udtaler følgende til Lokalavisen: "Det er ærgerligt, når budgettet og forligskredsen bliver blandet sammen, for vi står med et positivt budget, som alle kan få indflydelse på."

Dette virker som en mærkelig tilgang til et budget der omhandler 160 mio i anlæg, hvor de 128 mio allerede er fastlagt af forligskredsen, og vi først derefter starter forhandlingerne om resterne!

Lad mig derfor stille et spørgsmål: Ville Venstre være med i et budgetforlig hvor alle strategiske anlægsinvesteringer var besluttet, år efter år, af et flertal af eksempelvis S, RV, SF og Lokallisten?