Læserbrev: I Egedal har vi tårnhøje ambitioner

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard svarer her på læserbrevet fra Steffen Tiedemann

Debat Lokalavisen Egedal - 23. juni 2020 kl. 13:12 Af Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har en ambition om at skabe verdens bedste hverdag for vores borgere - og vi vil være blandt de bedste kommuner i Hovedstadsområdet når vi taler om erhvervsklima. Og det vil vi gøre sammen med alle borgere og virksomheder i kommunen, derfor har vi i byrådet netop besluttet hvordan vi arbejder med en endnu stærkere borgerdialog.

Så høje er vores ambitioner - og derfor bliver jeg også forundret, når jeg i Steffen Tiedemanns læserbrev den 22. juni kan læse, at vores visioner er dalende.

På skole, idræts- og foreningsområdet kommer vi i de kommende 8 år til at investere mere end 400 mio. kr. i et ambitiøst udviklingsprojekt, som skal sikre moderne og tidssvarende lokaler og bygninger. Bygningerne skal kunne bruges multifunktionelt - det vil sige både af vores skoler og foreninger. De skal understøtte elevernes læring og nye undervisningsformer, og samtidig skal de kunne bruges om aftener og i weekenderne af de borgere, som dyrker deres hobby i en af vores mange foreninger.

Og ja - som en del af vores store investerings- og udviklingsplan bliver der også lukket skoler - men det sker ud fra en samlet betragtning om, at vi kan få langt mere kvalitet til gavn for vores børn på denne måde. I hele processen har både forældre, elever og medarbejdere været inddraget i forskellige arbejdsgrupper. Det er da super ambitiøst!

Jeg står også gerne ved, at vi gerne vil arbejde videre sammen med Kriminalforsorgen om at etablere et arresthus ved Kildedal Nord. Et arresthus giver naturligvis indtægter vis grundsalg, men skaber også arbejdspladser, både når det skal bygges, og når det efterfølgende er i drift. Vi er meget opmærksomme på, at et eventuelt arresthus skal bygges på en måde, så det falder bedst muligt ind i landskabet - det er det relativt nye Ennermark Fængsel ved Horsens et godt eksempel på. Det har endda modtaget en arkitekturpris.

Som borger i kommunen har du alle muligheder for at blive hørt og inddraget, både formelt og uformelt. Vi holder borgermøder, vores byrådsmøder er åbne og vi har i corona-perioden livestreamet møderne. Jeg holder selv åbne kaffemøder fysisk her på rådhuset, flytter mit kontor rundt i kommunen når vi holder "pop-up-kontor" - og endelig svarer jeg også på spørgsmål live på Facebook. Vi inddrager forældre og foreninger, når der er tale om projekter som vedrører dem direkte. Og selvfølgelig er der også de mere formelle høringsprocesser. Og alt dette fortæller vi om på vores hjemmeside, på kommunens Facebook-side, på LinkedIn og på vores Instagram-profil.

Vi har netop modtaget Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Her er Egedal steget fra plads nr. 57 til en flot 15. plads. Det er et helt konkret tegn på, at vores ambitiøse mål faktisk også giver resultater. Vi er nemlig en kommune, som ikke er bange for at sætte høje mål og have store ambitioner - for og med vores borgere og vores erhvervsliv. Og det kan vi heldigvis også begynde at se resultaterne af. Det er jeg stolt af!